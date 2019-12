Avanza la causa por corrupción que tiene presos a dos ex intendentes

La causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad de Perugorría tendrá una audiencia multipropósito el próximo 19 de diciembre. Por la investigación permanecen detenidos los ex intendentes Jorge Corona y Angelina Lesieus.

Además de los ex jefes comunales están imputados Patricia Yolanda Vera, ex tesorera; Ernesto Antonio Moray Mussio, ex auditor municipal; y Sabrina María Florencia Lammens, ex secretaria de gobierno. Según la acusación, los hechos investigados ocasionaron un perjuicio a las arcas del Estado que supera los 56 millones de pesos.

Están acusados por el Ministerio Publico Fiscal de crear una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de obras y planes específicos, los que eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década.

La causa está caratulada como “LESIEUX A.S Y CORONA J.S P/ ASOC. ILICITA EN CALIDAD DE ORGANIZADORES EN CONC. REAL CON MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS EN LA MOD. DE PECULADO REITERADO EN CINCO OPORTUNIDADES PARA LESIEUX Y EN SIETE PARA CORONA y FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMIN.PUBLICA EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION FRAUDULENTA EN CINCO OPORTUNIDADES PARA LESIEUX y EN SIETE OPORTUNIDADES PARA CORONA ESTOS DOS ULTIMOS (PECULADO Y FRAUDE) EN CONC. IDEAL ENTRE SI – MORAY MUSSIO E.A – LAMMENS S.M.F Y VERA P.Y. P/ ASOC. ILICITA EN CALIDAD DE MIEMBROS EN CONC. REAL CON PECULADO REIT. EN CINCO OPORTUNIDADES y ADMIN.FRAUDULENTA (FRAUDE) EN PERJUICIO DE LA ADMIN. PUBLICA EN CINCO OPORTUNIDADES, ESTOS DOS ULTIMOS (PECULADO Y FRAUDE) EN CONC. IDEAL ENTRE SI – PERUGORRIA”, tramitada bajo legajo PXC 7575/16.

La oralidad en la audiencia de admisión de pruebas

Desde el 4 de febrero el TOP de Mercedes comenzó a implementar las audiencias técnicas de control y admisión de pruebas, que es la que se realizará el 19 de diciembre en esta causa.

Esta audiencia permite que las partes (Fiscalía y Defensa), luego de ofrecer pruebas por escrito, puedan oponerse a la producción o incorporación de alguna de ellas al juicio. El Tribunal, previa escucha desformalizada de las partes resolvera en la misma audiencia si las admite o rechaza.

Esto garantiza el contradictorio entre las partes y que éstas sepan cuales son las que ingresan válidamente al juicio oral ya que no hay diferimiento ni rechazo sin contradictorio.

El desarrollo de la audiencia garantiza la aplicación efectiva de los principios de imparcialidad, oralidad, publicidad, concentración e inmediación.

Es decir, hay paridad de armas entre las partes, lo cual permite a éstas el ejercicio del control del material probatorio, en aras de la depuración o saneamiento.

El juicio

El Tribunal de Juicio estará integrado por sus jueces titulares, doctores Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Raúl Silvero.

El Ministerio Publico Fiscal estará a cargo del Fiscal titular del TOP, doctor Juan Carlos Alegre y de la Fiscal adjunta, doctora María Talamona.

La defensa técnica de los imputados será ejercida de esta manera: por Angelina Soledad Lesieux los doctores Marcelo Hanson y Jorge Monti; por Jorge Luis Corona y Patricia Yolanda Vera, el doctor José Gelmi Berecoechea, por Ernesto Antonio Moray Mussio, los doctores Marcelo Fernández y Elisa Sierra y por Sabrina María Florencia Lammens, la defensa oficial del TOP.