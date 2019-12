En una audiencia definirán qué pruebas serán parte del juicio contra ex funcionarios

La Justicia investiga presuntas anomalías en la administración de fondos que Nación envió para la Municipalidad de Perugorría. En la causa están procesados dos ex intendentes y otras tres personas que fueron parte de la gestión comunal. El Tribunal Oral Penal de Mercedes fijó que el jueves 19 se hará la audiencia multipropósito en la que definirán el control y admisión de pruebas en el juicio.

Angelina Soledad Lesieux , Jorge Corona (ex Jefes comunales); Patricia Yolanda Vera (ex tesorera); Ernesto Antonio Moray Mussio (ex auditor municipal); y Sabrina María Florencia Lammens (ex secretaria de gobierno), son las personas procesadas.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, formaron parte de “una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de obras y planes específicos, los que eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década”.

En esta causa y en consonancia con lo que el TOP de Mercedes está implementando desde febrero pasado, fijó para el 19 del corriente mes, una audiencia oral en la cual las partes (Fiscalía y Defensa), luego de ofrecer pruebas por escrito, “pueden oponerse a la producción o incorporación de alguna de ellas al juicio”. En esa misma jornada y luego de escuchar tanto a la querella como a los abogados defensores, “resolverá en la misma audiencia si las admite o rechaza”