Isabel Lovato Cerentini, la ciudadana ilustre del pueblo de la Virgen que hoy festeja su aniversario Nº 404

Itatí conmemora hoy 404 años de su fundación. El acto central se hará a partir de las 19 y será liderado por el intendente Germán Fernández. Durante la ceremonia, además de las palabras alusivas y el desfile, habrá una distinción especial. Isabel Lovato Cerentini de Bogado recibirá el galardón de “Ciudadana Ilustre”, destacó el director de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad, Roberto Valdez Toñanez en diálogo con El Litoral.

Seguidamente, hizo una reseña de quién es Isabel y el rol que tuvo en la localidad.

“Hija de Francisco Lovatto y Anna María Cerentini, cursó sus estudios primarios en la entonces Escuela Nacional, 276, culminándolos en la Escuela Parroquial Monseñor Niella. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio San José de Corrientes. Y comenzó su carrera docente en 1959 en el paraje Yacarey”, detalló.

Luego, continuó enseñando en los parajes San Benito y Guayú, en la Escuela 276, actualmente 676, el colegio Bolaños, la Escuela Nº 69 y la Parroquial Monseñor Niella.

“Junto con otros docentes visionarios y preocupados por la juventud iteña, fundaron con esfuerzo, abnegación, compromiso y mucho amor la actual Escuela Normal Provincia “Dr. Pedro Bonastre”, desempeñándose como profesora de inglés y cumpliendo también suplencias en educación física”, precisó. Al mismo tiempo remarcó que “Isabel al igual que un grupo de docentes itateños, prestaron sus servicios ad honorem durante tres años y medio”.

Pero sus actividades escolares no culminaron ahí. En 1965, la Escuela 69 pasó a depender de la Dirección General de Enseñanza Media, creándose el departamento de Aplicación de la Escuela Normal, e Isabel ejerció primero como maestra de grado y luego como regente.

“Por testimonio de su familia y ex alumnos, la docente exhibió una gran calidad didáctica para la transmisión de sus conocimientos. Pero no sólo se preocupó en que adquirieran conocimientos científicos, sino también y -especialmente- inculcó valores éticos y morales, encomendándose siempre a Dios y a Nuestra Tierna Madre de Itatí”, subrayó Toñanez.

Seguidamente, comentó que Isabel Lovato Cerentini de Bogado, en 1998 fue convocada para ejercer como Vicepresidente del Consejo General de Educación. Un cargo que ejerció hasta 1991, cuando se jubiló.

Asimismo, el funcionario comunal destacó que en paralelo a su destacada labor como docente formó una familia con Flabiano Bogado. Se casaron en 1962 y como producto de esa unión nacieron sus cinco hijos: Richard, Marisa, Fabián, Alejandro y Leda María.

Un hogar que luego ampliaron con el arribo de 15 nietos y un bisnieto.