El mate, ¿es beneficioso para tu salud?

Cómo tomar mate para que sea beneficioso para la salud

Algunos nutricionistas recomiendan no excederse y tomar alrededor de un litro y medio de mate al día como mucho. “Cabe aclarar que esto no suple la hidratación, porque mucha gente tiene al mate como forma de hidratarse y esta solo se produce al beber agua sola”, advirtió Cecilia Sánchez, licenciada en nutrición (MN: 5597).

Por su parte, Teresa Cóccaro, licenciada en Nutrición (MN: 5705), agregó: “El mate se puede tomar sin problema, siempre y cuando la persona sea sana, pero no reemplaza al lácteo. Muchas veces lo que piden en el consultorio es cambiar esta infusión por el café con leche, por ejemplo. Hay que tomar a mitad de mañana o a la tarde leche o un yogurt”. El mate es antioxidante, es decir, previene la acción de radicales libres y podría tener una influencia preventiva en las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, pero no aporta ningún otro micronutriente. Por ello, no puede ser sustitutivo ni del agua ni de los lácteos.

Otro factor a tener en cuenta es la dulzura de la infusión. “Siempre y cuando se tome con edulcorante o amargo no genera efecto contradictorio contra la salud. El azúcar sí puede contribuir al sobrepeso o al aumento de los triglicéridos”, consideró Cóccaro. Sánchez recomendó: “La idea es que sea amargo y, si es posible, que no lleve ningún tipo de endulzante. Por ahí que sea algo natural, como coco rallado o un poco de miel. Si se le agrega edulcorante, que sea un stevia más natural”.

La temperatura del agua es otro elemento que uno debe tener en cuenta a la hora de tomar mate. Los argentinos aman la infusión caliente, pero pasarse puede generar acidez estomacal. La misma también se puede intensificar según la yerba con la que se prepara. “Es bueno elegir algún tipo de yerba orgánica que no tenga tanto polvo, ahora hay más oferta que antes”, indicó Sánchez.

Finalmente, la mateína de esta infusión es un estimulante del sistema nervioso central cuyos efectos pueden ser más poderosos que la cafeína. Por ello, puede causar problemas para conciliar el sueño sobre todo si se consume después de las cinco de la tarde. A partir de esa hora es mejor dejar la infusión.