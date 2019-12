Homicidio en el Juan XXIII: denuncian amenazas de familiares del fallecido

En la jornada de ayer, Laura Francia, esposa de un inspector de tránsito detenido por el crimen perpetrado el pasado lunes en el barrio Juan XXIII, salió a denunciar que es amenazada por los familiares del presunto delincuente asesinado.

La mujer de uno de los implicados en la muerte del supuesto ladrón en la vereda de su casa, pidió “justicia” y además confesó: “Estamos presos en nuestra propia casa”. “Necesitamos ayuda, custodia policial o la presencia de algún patrullero, nos amenazan constantemente”, remarcó ante Radio Dos.

El hecho ocurrió el pasado lunes cuando su esposo y su cuñado asesinaron a un sujeto que habría ingresado a robar a su casa ubicada en el barrio Juan XXIII.

Asegura que se encuentran solas en la casa con sus hijos de 3 meses, 14 y 15 años.

“Mi esposo es agente de tránsito y también trabaja de albañil y de remisero”, relató la mujer con gran angustia y desesperación. “Me cascotean la casa, amenazan y gritan ‘ojo por ojo, diente por diente’”.

El sujeto que acompañaba al joven de 34 años que murió, Pablo Torres, es su primo y quedó demorado algunas horas pero ya se encuentra en libertad. Tal como se había informado, la Justicia avanza en base a dos hipótesis. Por un lado, la de los dueños de casa que están detenidos, quienes sostienen que eran delincuentes los que se metieron a robar en su casa y que al sorprenderlos se desató una pelea que terminó con el resultado fatal. En esa jornada un sujeto murió apuñalado y otro terminó herido, fue hospitalizado y dado de alta. Este último testificó ante la Policía que no fueron a robar al mencionado domicilio, sino que había diferencias de vieja data. Se plantó en la postura de que ese día el homicidio se dio en medio de una pelea y no por un hecho delictivo.

Entretanto, los familiares de los detenidos se sienten indefensos. “Mis chicos no pueden salir afuera, es una pesadilla y no podemos vivir así”, enfatizó la mujer y especificó: “Mi marido sigue detenido con riesgo de perder el trabajo”. “Recibimos amenazas constantes y estoy sola con mis hijos”, manifestó Francia y concluyó que “no veo a mi marido hace 5 días, estoy desesperada y somos una familia de trabajadores humildes”.