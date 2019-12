Como la anterior gestión no rindió subsidios, la actual deberá devolver unos $4 millones

Durante el acto de jura de los nuevos integrantes del Concejo de Yofre, el intendente Leonardo Aguirre les entregó a todos los ediles una copia del proyecto del Presupuesto Municipal 2020. Documentación que contiene también detalles de una deuda heredada que asciende a unos $4 millones.

Si bien quienes asumieron en diciembre del 2017, realizaron una auditoría, en aquella oportunidad no registraron el reclamo de ninguna deuda desde el ámbito provincial. “Pero en marzo pasado comenzaron a llegar las notificaciones de los juicios que el Municipio perdió debido a que no se presentó al Tribunal de Cuentas de la Provincia las rendiciones de los subsidios recibidos”, expresó el jefe comunal en diálogo con El Litoral. Esos recursos no son reintegrables, pero quien los recibe debe presentar las documentaciones que acredite en qué los utilizó. Y este requisito no habría sido cumplido por quien fue intendente antes del arribo de Aguirre.

“Son siete los juicios que perdimos en total por subsidios que la Municipalidad recibió durante el período que va desde el 2011 al 2016”, precisó el titular del Ejecutivo Municipal. Al mismo tiempo graficó: “Por ejemplo, en el 2011 acá se recepcionaron $20 mil pero como se cumplió con las rendiciones, se fueron sumando los intereses. Por eso, ahora esa deuda se transformó en $280 mil”.

En este contexto, explicó que lo adeudado por los subsidios asciende a $1 millón pero debido a los intereses y honorarios de los abogados, a esa cifra se suman otros $3 millones.

“Intenté que arribar a un acuerdo para evitar que nos embarguen la coparticipación. No pude lograrlo pero si luego conseguimos adherirnos a la ley nacional de inembargabilidad”, indicó Aguirre a este diario. Sin embargo, más allá de esa medida de protección de los recursos comunales, “nosotros queremos cancelar esa deuda. Pero no podemos hacerlo en un corto plazo y menos aún en una o dos cuotas. Por eso acordamos con el Tribunal de Cuentas ir pagando de acuerdo a lo que disponemos cada mes”, afirmó.

Sobre esto, señaló que el Municipio debe garantizar el pago de sueldos, la prestación de servicios y la ejecución de obras. “Por eso, tener que pagar esa deuda millonaria, es un problema para nosotros”, acotó Aguirre. Tras lo cual destacó que “pese a las dificultades tratamos de funcionar de la mejor manera para brindar la atención que los pobladores se merecen”, aseveró el Jefe comunal de Yofre. En este sentido, comentó que “por ejemplo, solventamos el transporte para unos 80 jóvenes que estudian en Mercedes. Y el año que viene, inclusive, se abrirá una carrera de la Unne, la de Martillero Público y Corredor de Comercio”.