La Urne va por el oro en Paraná

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) accedió ayer a la disputa de la Copa de Oro en el Seven de la República que se desarrolla en la sede de El Plumazo, en Paraná (Entre Ríos).

El combinado de correntinos y chaqueños inició la competencia con un empate frente a Mar del Plata, 19 a 19. Luego venció a Santiago del Estero por 43 a 12. Y en el último encuentro de la etapa clasificatoria, perdió con Buenos Aires, 17 a 7. No obstante, la derrota de Mar del Plata frente al combinado santiagueño permitió a Nordeste acceder al cuadro de honor de la competencia.

La Urne buscará hoy meterse en las semifinales por el máximo trofeo cuando se enfrente a Chile desde las 11.

En los cuartos de final, además, se enfrentarán Rosario vs. Uruguay, Tucumán vs. Santa Fe y Buenos Aires vs. Córdoba.