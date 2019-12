Gallizi destacó el trabajo defensivo que realiza Regatas

En las últimas dos presentaciones, Regatas Corrientes logró superar como local a Estudiantes de Concordia y a Instituto de Córdoba. En esos juegos, la característica fue el bajo goleo (menos de 70 puntos) que recibió el Fantasma.

“Hace más de 15 días venimos trabajando en defender duro, los equipos no nos están anotando muchos puntos y ahora, estos dos últimos juegos, los pudimos mantener por debajo de los 75, así que hay que reconocer ese aspecto”, señaló Tayavek Gallizi.

Sólido atrás, “ahora hay que seguir trabajando, no hay que olvidarse de lo ofensivo. Defensivamente estamos un poco más unidos, más atentos, más concentrados, y creo que ese es el camino”.

El viernes pasado, Regatas le ganó a Instituto 71 a 69. “Sabíamos que estábamos enfrentando un gran rival, Instituto es uno de los candidatos, la temporada pasada ya hizo una gran campaña, y era lógico que iba a ser un partido trabado”.

Dentro de un partido parejo, el Fantasma llegó a tener una ventaja de 11 puntos en el último cuarto, sin embargo “terminó siendo más sufrido de lo que pretendíamos. Cuando hicimos una buena diferencia para los últimos minutos, no la pudimos mantener, así y todo, las pelotas importantes entraron y defendimos muy bien durante casi todo el partido”.

La próxima presentación de Ragatas será el martes 10, nuevamente en Corrientes, aunque esta vez será visitante de San Martín. “Es lindo llegar a este partido, que es tan importante para nosotros, después de estos dos triunfos de local seguidos creo que vamos a llegar de la mejor manera”.

Luego del partido en el Fortín Rojinegro, Regatas cerrará el año con una gira que incluirá tres encuentros. El sábado 14 visitará a Hispano Americano en Río Gallegos.

El lunes 16 jugará contra Platense en cancha de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez, y el miércoles 18 será el turno de enfrentar a Ferro Carril Oeste en el Héctor Etchart.