Playas: avanzan con más obras de seguridad y monitorean las costas por la bajante del río

Dado que diciembre es un mes fuerte para el período de playas, desde la Comuna alistan una serie de medidas para incrementar la seguridad y más obras para mejorar los servicios. Instalan parlantes que funcionarán como radio, avanzarán con la construcción de una garita para el personal policial, construirán un centro de informes turísticos y terminarán de instalar un nuevo mirador en el ingreso en los balnearios de costanera Sur.

Durante la recorrida a los balnearios municipales que se encuentran sobre costanera, El Litoral dialogó con Juan Xifra sobre las mejoras que se están proyectando y llevando a cabo en los cinco predios y dijo que “estamos trabajando en la instalación de parlantes que servirán como una radio mediante la cual se informará a los bañistas sobre diferentes cuestiones relacionadas a la playa. Por ejemplo, servirá si un niño se extravía, también se insistirá con los horarios habilitados para ingresar al agua, como así el momento que deben salir del río porque los guardavidas van a retirar el boyado. El cuidado de las intalaciones, dado la basura que dejan en la playa a pesar de que hay basureros, es algo que no se comprende. Además se dará a conocer los horarios en los cuales se dictan los talleres”.

“Instalaremos una garita que será utilizada para el personal de la Policía que está trabajando con nosotros, la cual se ubicará en inmediaciones a la casilla de los guardavidas y de un nuevo Centro de informes que instalaremos también a fin de que los turistas cuenten con la información necesaria para recorrer nuestra ciudad y porque no, nuestra provincia”.

En lo que respecta a la bajante del río Paraná y la resultante zona habilitada para nadar sostuvo que “constantemente estamos controlando todo, porque la conducta del río todos los días nos sorprende. Por eso pedimos mucha precaución a los bañista. Y sobre todo que respeten las indicaciones de los guardavidas que sólo tienden a proteger sus vidas. La bajante causa que se definan nuevos canales que son peligrosos”.

Obras

En materias de obras, Xifra comentó que “terminaremos de construir el mirador que comenzó a ejecutarse en el ingreso mediante la colocación de las barandas, para que la gente pueda sacarse fotos teniendo de fondo el río Paraná”.

“Además terminamos de instalar los corredores de madera de unos 15 metros para que la gente pueda llegar al río, pero por el tema de la bajante no podemos hacerlo más largo”.

Por último en cuanto a la construcción del espacio multideportivo que otorgará al lugar una cancha de fútbol con tribunas y donde se disputarán partidos con la participación de la Liga Correntina comentó que “en breve se instalarán las estructuras que no demandará mucho tiempo, ya que son removibles y la intención es que las personas que vienen a la playa tengan más opciones de entretenimiento”.