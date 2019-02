Morales se quejó porque le cobraron la atención a un jujeño en Bolivia

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a cuestionar ayer la atención que se brinda en Bolivia a los argentinos cuando visitan ese país al señalar que “los tratan muy mal”, tras el caso de un músico jujeño que estuvo internado en Cochabamba, donde se le reclamaban más de 15 mil dólares en concepto de gastos médicos y debió ser repatriado porque no podía afrontar la cuenta para continuar su tratamiento médico tras sufrir un accidente de tránsito.

“Señor cónsul, no sea hipócrita. No es el primer reclamo que hacemos. Tratan muy mal a los argentinos en Bolivia”, aseveró el mandatario a través de su cuenta de Twitter, al responder dichos del cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamaní.

“Deberían ocuparse de devolverle el dinero pagado (por la internación) en Bolivia a la familia Vilca”, agregó el mandatario en relación a la familia del músico Manuel Vilca, de 35 años, quien retornó a Jujuy en el avión sanitario del gobierno de la provincia.

El cónsul manifestó a la radio AM530 que “hubiese sido muy bueno que coordinemos las instituciones, se podría haber coordinado con el consulado, con el comité de relaciones exteriores. Y más allá de sacar réditos políticos, era simplemente coordinar el caso y dar solución rápidamente”, en alusión al gobernador jujeño.