El empresario y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, sostuvo ayer que la política implementada por el Gobierno nacional para bajar la inflación “no fue la acertada” y consideró que las perspectivas económicas para 2019 "no son buenas”.

“Para 2019 las perspectivas no son buenas. Va a seguir cayendo la actividad industrial”, indicó Urtubey en diálogo con radio Milenium, al mismo tiempo que consideró que dicha caída podría alcanzar el “2,5%” al cierre del presente año. Y remarcó que “la política que se implementó para controlar la inflación no fue la acertada”.