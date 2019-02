Remises: las tarifas hasta el corsódromo oscilan entre los $205 y $350

El servicio de remises es una de las opciones disponibles para llegar al corsódromo ante el inicio de los Carnavales Oficiales, pero dado el incremento de las tarifas durante el año pasado hoy el viaje tiene un costo que oscila entre los $205 y $350.

En febrero del año pasado la tarifa mínima costaba $29, $6 menos que la actual, que es de $6.

Y si bien el servicio de remises no es uno de los más utilizados para viajar no sólo por su costo, sino también por la poca disponibilidad de coches que se ofrecen para realizar el trayecto, desde algunas firmas comenzaron a difundir el valor del viaje dependiendo de los barrios desde donde se parte. Es así que desde la zona de las viviendas del Independencia el costo es de $350 aproximadamente, desde el barrio Quilmes $340. Mientras que desde el centro, las Mil Viviendas y el Doctor Montaña el costo del recorrido ronda en los $315, mientras que desde la zona del 17 de Agosto y del shopping el trayecto vale aproximadamente $205.

En referencia a la demanda de la primera noche de carnaval, El Litoral también consultó al titular de la Asociación de Remises de Corrientes, Juan Castillo, que dijo que “hasta ahora no tenemos los números exactos, pero de acuerdo con lo informado en comparación con el año pasado se solicitaron más móviles para esa zona”.

“Pero se debe considerar que pocos coches prestan ese servicio por la cantidad de tiempo que demanda llegar hasta el lugar pero en los proximos días contaremos con los n{uneros”, indicó.