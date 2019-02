Urtubey: “Lavagna apareció y desapareció en los medios”

El gobernador de Salta y precandidato presidencial de Alternativa Federal Juan Manuel Urtubey minimizó ayer la postulación del economista Roberto Lavagna al asegurar que “apareció y desapareció en los medios”.

“La sociedad demanda un espacio que no aliente la grieta. La candidatura de Lavagna apareció y desapareció en los medios y son más especulaciones de terceros y los que tenemos intenciones de competir estamos trabajando para eso”, señaló Urtubey al programa Border Periodismo de Radio Nacional.

“Más allá de los actos, hay un espacio grande y que se agranda cada vez más. En toda la Argentina crece la demanda de la sociedad de un espacio que no aliente la grieta entre macrismo y kirchnerismo”, remarcó Urtubey, en línea con Sergio Massa que este sábado descartó una alianza con Cristina Kirchner.

"La raíz del problema está en la volatilidad política de Argentina. Esta turbulencia hace que no haya plan que se sostenga. Para que haya inversiones tiene que haber confianza”, sostuvo el presidenciable del espacio de corte justicialista Alternativa Federal.