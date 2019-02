Valdés dejó ir a otro colombista

Por Eduardo Ledesma

@EOLedesma

De la Redacción

El gobernador Gustavo Valdés decidió darle salida a otro ministro. Al de Obras Públicas. Es el segundo que despide desde que asumió en 2017. Es también el segundo colombista puro que sobrevivía del proceso regimentado que empezó 2001. A la luz de lo que se sabe, es muy bueno para su gestión, porque el cambio se sostiene en el trabajo o, mejor dicho, es producto de su falta. Lo malo es que la continuidad del gobierno responda a pactos políticos que mantienen una inercia que se queda corta y se muestra exhausta para los tiempos que corren, los procesos electorales que se avecinan y las necesidades que -en provincias como estas- no merman.

Lo auspicioso es el movimiento, en todo caso. Que Valdés, a diferencia de Colombi, suprime el lastre a cambio del llano y no a cambio de promociones costosas para el erario público como la de los ex ministros Julián Dindart u Orlando Macció, a los que facilitó becas de diputado nacional y de asesor en el Consejo de Educación, respectivamente.

Puede que pronto Rodríguez u otro aparezca en alguna lista legislativa amiga, pero ya no será lo mismo que hacerle peso al gobierno desde adentro del gobierno. Veremos.

***

En verdad, hoy Valdés disimula como puede ese dato que lo envuelve: que de los 13 ministros que lo acompañan desde hace poco más de un año, 8 provenían de las gestiones inmediatas anteriores. Hubo uno incluso que venía de 2001: Enrique Vaz Torres, el primer echado.

Disimula que más del 80% de los ministros constituye una herencia que le daba continuidad, sí, pero le restaba poder de fuego.

Ya con Vaz Torres en la calle, Valdés demostró que no está para soportar desplantes de los que antes eran sus iguales, pero ahora son sus subordinados institucionales. Ya con Vaz Torres en la calle, envió un mensaje multipropósito a la política externa y a la interna. A la ciudadanía. Con Bernardo Rodríguez da otro mensaje que impacta de lleno en la interna, ahora, en la hora de la interna.

— ¿Qué fue lo que pasó?

— Que el ministro de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, presentó su renuncia, texto que fue aceptado el viernes por el gobernador Valdés. Que el alejamiento del popular “Gringo” se dio 48 horas después de la cesantía del subsecretario de la repartición, Miguel Angel Tombolini.

(Dos bajas en una semana en el mismo sector. En un ministerio clave para mostrar hechos que acompañen lo que por ahora se ve en soledad: la trabajosa voluntad de Valdés de estar cerca de las demandas de la gente en todo el territorio, justo en momentos en que el clima, además, hace notar la pequeñez humana, pero también las falencias de las políticas públicas y los déficits estructurales, mantenidos y acrecentados por los gobiernos anteriores. De algunos, incluso, fue parte.

***

Según se dijo oficialmente para salir del paso, al promediar la semana el arquitecto, Tombolini habría tomado la decisión de irse de su oficina para acogerse al beneficio jubilatorio. Otras voces dicen que el subsecretario venía arrastrando diferencias con el Gobernador, que se agravaron por asuntos privados del funcionario que tomaron estado público el año pasado. Que reclamos vecinales de su pago chico, mal gestionados, y con costos para el propio Valdés, precipitaron la decisión.

Dicen también algunos hombres bien informados que merodean el Ministerio de Obras, que Valdés echó a Tombolini.

— En ese tema no dudes. Valdés lo echó. Ahora si quiere, se jubila, dicen con énfasis los maestros del hormigón armado. Aseguran, además, que esa decisión “no le gustó” a Rodríguez.

— No le gustó y entonces renunció.

Al hacerlo, al alejarse de su puesto de ministro de Obras y Servicios, Bernardo hizo trascender que habría renunciado por “motivos personales” y “para dedicarse de lleno a su actividad privada, ya que tiene una empresa de transporte de materiales”. Justo de materiales.

Lo llamativo de la cuartada es que los Rodríguez, él y sus dos hermanas, vienen ocupando cargos públicos y partidarios en la UCR desde que Ricardo Colombi llegó al poder, hace casi 20 años. Nunca hubo problemas con la empresa. Tal vez ahora haya un exceso de crecimiento o un exceso de crisis económica, razones que demandan la atención de sus propios dueños. El tiempo dirá.

— ¿Quién es Rodríguez entonces, un funcionario de carrera militante o un próspero empresario?

— El ahora ex ministro Rodríguez es oriundo de Curuzú Cuatiá. “El Gringo” es hermano de Alicia, histórica y leal secretaria privada de Ricardo Colombi, y de Graciela, actual senadora, pero que supo jugar todas las canchas que el ex gobernador le pidió. Ricardista de paladar oscuro, fanática hincha de Boca, pero a la vez un cuadro de excepción, en comparación con muchos otros.

Es decir que Rodríguez, dados sus pergaminos y pedigrí, es un peso pesado en la simbología “eco-frentetodiana”. Fue el primer secretario privado del mercedeño cuando este asumió la Gobernación en 2001. Fracasó luego en una candidatura a intendente en Curuzú. Volvió para quedarse en la segunda gestión Colombi. Asumió la “Sub-Intervención” del Instituto de Viviendas, sillón que se compró a su medida. En 2011 asumió la titularidad del organismo. Hasta el 10 de diciembre de 2017 ocupó ese cargo (sin mayores logros a juzgar por el acuciante déficit habitacional de la provincia), para luego jurar como ministro de Obras, lugar que quedó vacante cuando Aníbal Godoy asumió como diputado provincial.

“El Gringo” permaneció 14 meses como ministro, pero empezó a flaquear y se tuvo que ir. Su salida, segunda cronológicamente y en importancia después de que Valdés echara a Vaz Torres, aviva el fuego de muchos comentarios. Los de siempre tienen que ver con otras renuncias. En el bolillero, por alguna razón, siempre están el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, y el de Desarrollo Humano, Federico Mouliá, pero empiezan a aparecer otros nombres conforme crece la demanda de trabajo político, de alineamientos internos y de compromiso con el líder. Con este que gobierna.

— Algunos deberían tener cuidado -dijo alguien cerca de Casa de Gobierno-. La inoperancia se cubre un tiempo con acuerdos políticos. Pero la ineficiencia mezclada con deslealtad, puede ser explosiva.

— ¿Qué más dicen en el Gobierno?

— Que Rodríguez deja el Estado para dedicarse a su familia y para trabajar -tal vez ahora sí- como administrador de su empresa.

— ¿Qué quiere decir “tal vez ahora sí”?

— Y no sé si no te diste cuenta, pero ya venía haciendo la plancha hace rato.

— Pero el gobernador también lo sabe desde hace rato: de él y de otros dicen lo mismo…

— Hablemos del “Gringo”. Venía con freno de mano, desganado, desmotivado, haciendo poco.

— ¿De cansancio nomás, o porque no estaba de acuerdo con el Gobernador?

— La verdad es que demostraba poco interés en hacer algo a favor de la gestión. Apostaba al juego de la marioneta y eso no es así. Ojo.

Al parecer, el que de golpe también se está dando cuenta de que eso no es así es el propio Colombi. El viernes por la noche apenas saludó a Valdés: apretón de manos (mano flácida, como siempre con los que detesta), mesa de por medio y obligado por el protocolo en la recepción nocturna a los embajadores que visitaron la provincia el fin de semana.

— Todo muy frío -dicen los que los vieron-.

— ¿Y cómo será la sucesión en el Ministerio?

— Para reemplazar a Rodríguez suenan al menos tres personas, todos hombres y con perfiles bastante distintos. Uno de ellos descolla en la actividad específica: Claudio Polich, un cuadro de alta formación y expertise que desde hace tiempo da muestras de eficiencia y que espera su momento. Fue, a la vista de todos, uno de los puntales en la victoria de la elección capitalina, en junio del 17, al ponerse al frente de los trabajos de recuperación de caminos y asistencia vecinal en las épocas del diluvio infernal que ahogó las chances de reelección de Fabián Ríos.

Consultado al respecto, dijo ni.

— No tengo confirmación de nada. En estas horas estuvimos charlando, pero no del tema. No tengo idea de qué decidirá el Gobernador.

En breve se sabrá. Pero ya hay una certeza: nadie que juegue el juego de la marioneta. Ojo.

***

Las teorías políticas que estudian los tipos de liderazgo tratan estos como otros asuntos. La teoría de la “democracia delegativa”, por ejemplo, estudió mucho en cuanto a los colaboradores directos de los líderes que, cuando son compartidos, dejan de ser verdaderos aliados.

— ¿Y por qué es tan importante?

— Porque gobernantes como Colombi no aceptan más que empleados autómatas. “Obedientes seguidores que no pueden adquirir peso político propio, anatema para el poder supremo del líder”, escribió en su momento el cientista político Guillermo O’Donnell.

Esos líderes tampoco tienen en realidad ministros, ya que ello implicaría un grado de autonomía e interrelación entre ellos que es, por la misma razón, inaceptable. Valdés necesita colaboradores: mente y acción al servicio del Gobierno y no correveidiles de un poder que ya no es.