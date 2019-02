“Debemos reponernos rápido y tenemos con qué”, dijo Medina

Alejandro Medina no podrá estar el lunes defendiendo el arco de Boca Unidos a raíz de la fecha de suspensión que recibió por su expulsión al término del partido en Mendoza frente a Deportivo Maipú.

Mucho más tranquilo, después de la gresca del final en tierras cuyanas, episodio al que calificó de “bochornoso”, el arquero se hizo cargo del gol que puso adelante al equipo mendocino en el resultado, y también analizó lo que le falta al equipo para volver a ser aquel de la primera fase, en diálogo mantenido ayer con el equipo de El Deportivo, de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

Sobre la jugada que terminó con el gol de Veliez, Medina señaló: “No soy de excusarme ni mucho menos, inclusive quedo como tirando un manotazo al costado del cuerpo cuando la pelota venía para mí, pero la verdad es que se me movió. No lo pude resolver, pero quizás terminé con más bronca por las cosas extrafutbolísticas que pasaron que por el gol”.

A la hora de hacer una lectura del momento del equipo, Medina manifestó que “no estamos pudiendo ser lo que queremos o lo que fuimos, de eso nos hacemos todos responsables”.

“Vamos a buscar mejorar la efectividad (en el ataque), y también la solidez defensiva que por momentos nos caracterizó, y eso es en lo que nos basábamos. “Es como un combo, creamos situaciones, no podemos concretar, un descuido nuestro y es gol”, analizó.

Para buscar revertir la situación, Medina confesó que “hoy (por ayer) lo hablamos. Este es un grupo que se ha hecho muy fuerte a base de triunfos, de ponerse la chapa de candidato, y nos vamos a seguir haciendo cargo, con fortaleza, empujando para adelante, con objetivos claros, para seguir por el camino que nos trazamos”.

“Lo que no tenemos que hacer -continuó el arquero- es seguir pensando en lo que pasó; hay que mirar para adelante, donde está Sarmiento, que es un rival muy duro. Sabemos que lo que se hizo en el semestre pasado ya no sirve de nada, quedó demostrado. Tenemos que pensar solamente en nosotros, reponernos rápido, tenemos con qué, y eso es lo importante”.

Medina consideró que ante el Decano “va a ser un partido difícil, donde ellos van a tratar de llevarse algo de nuestra cancha, y nosotros con la necesidad de ganar debemos mantener la calma, porque la gente seguramente nos va a exigir desde el primer minuto. Hay que tratar de ser inteligentes, los chicos a los que les toque jugar van a tener que tratar de manejar los tiempos”.

“Hemos hecho las cosas muy bien ante ellos, y no me caben dudas que este partido va a ser el puntapié inicial para empezar a levantar y meternos en el lote de arriba, y si Dios quiere vamos a dejar los tres puntos en casa”, se esperanzó Medina.

Gimnasio y reducido

El plantel aurirrojo realizó ayer trabajos en el gimnasio, y luego fútbol en espacios reducidos. La práctica de fútbol donde el DT Carlos Mayor plantará el equipo será recién mañana.