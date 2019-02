“Lo que se acordó no fue seguido por acciones concretas”

El Papa Francisco recordó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya en el pasado “lo que se acordó en las reuniones no fue seguido por acciones concretas”, según la carta de respuesta a la petición de mediación por parte del mandatario y que publicó ayer sólo en una mínima parte el diario Corriere della Sera.

El periódico milanés publicó una parte de la carta en la que se lee que está dirigida al “Excelentísimo señor”, y no presidente, Nicolás Maduro Moros, y lleva la fecha del 7 de febrero de 2019.

Según el artículo, Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para “tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana”.

“Desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos”, escribe el Pontífice, según Corriere della Sera.

El Papa continúa diciendo que esa serie de solicitudes que ya en el pasado se consideraron “indispensables para que el diálogo se desarrolle de manera fructífera y efectiva” y “otras que se han agregado como resultado de la evolución de la situación” son más necesarias que nunca. Además, añade el diario, el Papa reitera “la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre”.

El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, no quiso comentar, ni desmentir, lo que consideró la publicación “de una carta privada”.

El Papa, en el avión de regreso de su visita a Emiratos Arabes Unidos, dijo que “para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan”, dijo.