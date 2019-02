Niños encerrados en los automóviles

En los últimos meses se conocieron múltiples casos de chicos encerrados en vehículos, sin ningún tipo de ventilación, mientras sus padres hacían alguna compra o actividad de minutos, o hasta incluso horas.

El último caso que se conoció ocurrió en Guaymallén, Mendoza. Un padre dejó a su hijo de tres años encerrado por más de una hora bajo llave en su camioneta, mientras estaba en una feria cooperativa. Los clientes alertaron a la Policía, rompieron el vidrio y rescataron al menor, que tenía síntomas de taquicardia, sudoración y decaimiento.

Estos temas fueron abordados por el diario Perfil que consultó a especialistas sobre los peligros que implica esta conducta y los motivos que generan que los padres no estén al tanto de los mismos o que, aun sabiendo los riesgos, incurran en este comportamiento.

Para María Cecilia Rodríguez, licenciada en Psicología de la Fundación Medihome, los casos que vimos últimamente responden de manera general “a la velocidad en la que estamos viviendo, y a una subestimación del peligro real”. “Funcionamos la mayor parte del día de manera automática. Vivimos tratando de responder a la mayor cantidad de estímulos, compromisos y obligaciones en el menor tiempo posible y dejamos de lado la importancia de la conexión con el otro. En este caso son los niños, que se valen a través de nosotros”, comenta.

En palabras de la psicóloga, surge un “a mí no me va a pasar” en estos casos que implica un “convencimiento” por el que se disocia la información que se tiene de lo que sucede de la emocionalidad que generan.

“Los padres eligen dejar a sus hijos en un estacionamiento mientras, por ejemplo, van al supermercado porque hacer esta actividad con ellos implicaría prestarles permanente atención y que una actividad de, por ejemplo, una hora, se vuelva del doble tiempo. Entonces acá aparece el “lo dejo en el auto total está dormido; es un ratito, a mí no me va a pasar”, agrega Rodríguez.

Sin embargo, la psicóloga advierte que cada caso es particular. “No es lo mismo una mamá o un papá que dejaron a un nene en el auto porque suelen hacerlo, de otro que estaba sobrepasado y quiso aprovechar el tiempo”, puntualiza.

En relación a la concientización para prevenir la aparición de otros casos, la especialista cree que en esto influye “el miedo” que es generado, en general, por las campañas. “Quizás la respuesta de por qué ante más casos que aparece esto sigue pasando es porque las campañas preventivas nos transmiten miedo y, en general, tendemos a negar o evitar todo aquello que nos provoca miedo o pánico”, relata.

Cuáles son los principales riesgos. “Los principales peligros son la deshidratación, el agotamiento y hasta un golpe de calor si la temperatura dentro del vehículo es elevada. Si pasan varias horas sin renovación del aire interior, además, puede llevar a la asfixia”, explica el doctor Eduardo Silvestre, médico pediatra y jefe del área ambulatoria del Hospital Garrahan.

Si bien esta situación se da con mayor frecuencia en el verano, explica, también puede ocurrir en otras circunstancias fuera de esta temporada, en la que intervienen otros factores. “En épocas invernales puede darse la intoxicación con monóxido de carbono si alguna persona queda dentro del auto con el motor del vehículo encendido”, puntualiza Silvestre. Asimismo, detalla que el encierro de los niños puede conllevar a crisis de pánico e incluso traumas emocionales por el episodio que les toca vivir.

Los niños, resalta, son más vulnerables en comparación con los adultos en estas situaciones de riesgo, por diversas circunstancias que resultan claves.

En definitiva, lo que es prioritario es cuidar a los chicos más allá de las necesidades y prioridades de los mayores.