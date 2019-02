“Una pendejita problemática”

Este jueves por la mañana, Infobae publicó una entrevista con Renato Ristori, el profesor de biología del colegio Carlos Pellegrini denunciado por compartir en Facebook a mediados de enero un violento meme de contenido sexual con la imagen de una de sus alumnas, una joven de 17 años. La publicación, que según la Asamblea de Familias del Pellegrini el profesor borró casi un mes después cuando la denuncia en su contra se hizo pública, le valió un petitorio en su contra con cerca de mil firmas, incluidos 25 docentes.

Ristori fue efectivamente separado de su cargo mientras dure un sumario administrativo impuesto por las autoridades de la UBA, de la que depende el colegio. Por otra parte, la madre de la alumna lo denunció por hostigamiento a una menor en la Justicia contravencional porteña, con una causa en manos de la Fiscalía Nº 16 del fuero a cargo de Claudia Barcía. Por lo pronto, el profesor no será parte de las mesas de examen de este mes.

En su reportaje, Ristori -que planea pedir una licencia médica- aseguraba que no es el autor del meme, que no vio nítidamente la cara en la imagen antes de publicar, que tiene “un legajo impecable” en el Pellegrini y hablaba de “feminazis” como “mujeres que defecan en iglesias”. La Asamblea de Padres lo desmiente: habla de episodios denunciados y actitudes misóginas al menos desde 2016.

Paula Mesonero fue estudiante del colegio Santa Magdalena, del que según registros Ristori fue empleado; algunos relatos lo señalan como rector, otros como director, ninguno como docente. Paula, en un largo correo a Infobae, recuerda los gestos y risas cómplices del profesor a los varones “cuando las pibas subían la escalera”. “Le decía a los varones que si se quedaban abajo de la escalera como hacía él tenían un mejor panorama, hablaba de mirarle el culo a las alumnas”, asegura Paula: “Decía que a nosotras nos gustaba ‘agarrar el micrófono’ en los actos y que nos gustaba también ‘la dieta de la banana’”.

“La dieta de la banana”, precisamente, es parte de los comentarios misóginos a los que apuntan los padres del Pellegrini, con doce años de diferencia.

En otra oportunidad, Paula -que egresó del colegio en 2004- formuló una queja contra Ristori. “Me citó sola en su despacho y me dijo que nunca iba a ser una persona normal, que era ‘una pendejita problemática’”. Los alumnos gordos también recibían comentarios según Paula, chistes con particular saña.

Paula, a lo largo de su relato, apunta a que Ristori buscaba la complicidad de los alumnos varones para sus supuestos comentarios sexistas. Dos ex alumnos del Santa Magdalena que cursaron con ella apoyan su relato. “Quiero que la gente vea que esto viene de hace años”, dice Damián Martínez.