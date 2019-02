Defensa quiere subirse a la cima de las posiciones

Defensa y Justicia buscará hoy la cima en soledad de la tabla de posiciones al visitar a Gimnasia de La Plata, en uno de los encuentros correspondientes a la 19na. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio del Bosque de la capital bonaerense, desde las 19.20, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Darío Herrera.

Defensa y Justicia, único invicto de la competencia (12 victorias y seis empates), suma 42 unidades al igual que Racing Club (juega el lunes vs. Godoy Cruz como local). Por su parte, Gimnasia, apremiado por los promedios, se posiciona 21ro. en la clasificación y tiene 18 puntos.

El conjunto de Florencio Varela, que es dirigido por Sebastián Becaccece, lleva cuatro éxitos en fila, y los últimos tres (1-0 vs. San Lorenzo y 2-1 vs. San Martín de Tucumán y Argentinos Juniors) se consumaron en el cierre de los partidos.

El panorama es completamente distinto en Gimnasia, que apenas cosechó un éxito en sus últimas ocho presentaciones (seis derrotas y una igualdad), por lo que su entrenador, Pedro Troglio reconoció en las últimas semanas que puede “dar un paso al costado” en caso de no cambiar la realidad de su equipo.

El Rojo va por más

Independiente, otra vez metido en la carrera por clasificar a la próxima Libertadores, visitará hoy a San Martín de San Juan, que da pelea por la permanencia, en partido de la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio Hilario Sánchez, del equipo sanjuanino, a partir de las 21.30 y contará con arbitraje de Fernando Echenique.

El triunfo reciente sobre Unión en Avellaneda reverdeció las ilusiones de Independiente de llegar a la próxima Libertadores. Traía cinco partidos sin sumar de a tres (derrotas ante Lanús y Boca y tres empates seguidos) y empezaban a caer algunos cuestionamientos sobre el DT, Ariel Holan.

Pero la victoria, lo dicho, calmó las aguas y lo relanzó. Suma 28 unidades (en zona de Sudamericana) y se ubica a cuatro de Atlético Tucumán y Boca, los que ocupan hoy los últimos dos lugares para la Libertadores.

La pelea de San Martín de San Juan es diferente: en la tabla de promedios está apenas por encima de los cuatro equipos que perderán la categoría (Patronato de Paraná, Tigre, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán). Y la irregularidad no le permite hacer pie firme en la esperanza de la permanencia.

El Cuervo recibe

a Newell’s

San Lorenzo, en busca de la nueva identidad que le quiere dar el DT Jorge Almirón, recibirá hoy a Newell’s.

El encuentro se desarrollará en el Nuevo Gasómetro a partir de las 17.10 y tendrá arbitraje de Fernando Espinoza.

En Paraná, Patronato, en zona de descenso, recibirá hoy a Aldosivi de Mar del Plata, que pugna por la clasificación a las copas, en un choque de realidades opuestas.

El partido se jugará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná a partir de las 19.20, será controlado por Diego Ceballos y transmitido por TNT Sports.