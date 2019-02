Denuncian intento de rapto en el barrio Río Paraná

Una niña que había desaparecido del patio de su casa fue encontraba cerca de un basural del barrio ex Coca Cola y se cree que fue secuestrada por sujetos desconocidos.

Según se pudo saber, ocurrió el jueves en horas de la noche en una vivienda ubicada por calle Mocoretá, en el barrio Río Paraná, zona sur de esta capital.

Luego, un hombre identificado como Raúl Montenegro denunció que su hija (se presume, de unos 9 años) había desaparecido de la casa cuando se dirigió hasta una canilla ubicada en el patio para cepillarse los dientes.

El hombre manifestó que luego de pasar varios minutos y no ver a su hija, decidió ir al patio de la finca y advirtió que la menor ya no estaba.

Fue allí cuando comenzó a buscarla por todos lados hasta dirigirse a la casa de su madre, en la zona de la ex Coca Cola.

En ese lugar habría sido encontrada por un vecino y si bien no se sabe cómo llegó hasta allí, manifestaron que la menor estaba en completo estado de nerviosismo y lloraba muy asustada.