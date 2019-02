Ordenan exhumar el cuerpo del dictador Francisco Franco

El Gobierno español aprobó este viernes la orden para exhumar al dictador Francisco Franco de su actual lugar de enterramiento, el monumento del Valle de los Caídos, con una fórmula para superar la oposición de la familia.

Los familiares vivos de Franco, un total de siete nietos, tendrán quince días para decidir el lugar donde vuelven a inhumarse los restos de su abuelo, que falleció en 1975 después de casi 40 años de dictadura.

Sin embargo, no podrá ser en la catedral de la Almudena de Madrid (junto al Palacio Real y en pleno centro de Madrid), que fue el lugar propuesto por los nietos, pues el Ejecutivo quiere evitar posibles problemas de orden público y que el general Franco reciba homenajes, según el Ejecutivo socialista.

"En la catedral de la Almudena no puede ser", afirmó tajante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en rueda de prensa.

En caso de que los familiares se opusieran al traslado o no haya acuerdo entre ellos y las autoridades, el Gobierno "se reserva (elegir) el lugar donde deben ser enterrados los restos de Franco", explicó Delgado.

La exhumación de los restos de Franco es una de las promesas estrella del Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez, que llegó al poder en junio del año pasado, aunque este objetivo se topó con algunos obstáculos administrativos que han retrasado el proyecto varios meses. Además, los nietos del general plantearon la posibilidad de volver a enterrarlo en la catedral de Madrid, en cuya cripta están sepultados la hija y el yerno de Franco.