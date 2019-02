El Gobierno eliminó la devolución del 15% del IVA a jubilados en las compras con débito

El Gobierno nacional, que encabeza Mauricio Macri, no prorrogó la Ley n°27.253 del "Régimen de Reintegro por Compras en Comercios de Venta Minorista" y por eso los más necesitados no ya no recibirán más la devolución del 15% del IVA de las compras con tarjeta de débito.

Desde el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, confirmaron que decidieron no prorrogar la ley vencida el 31 de diciembre de 2018 que favorecía a personas con jubilaciones y pensiones de haber mínimo, con Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo y del Progresar, pensiones no contributivas menores a la básica y con trabajado de servicio doméstico.

Hasta el 31 de diciembre, los más necesitados que hicieran compras con tarjeta de débito recibían la devolución del 15% del IVA por hasta $300 mensuales. Ese valor hacía sido establecido por los legisladores que aprobaron en 2016 la ley en el Congreso. El Gobierno nunca actualizó ese tope a pesar de la inflación en 2017 y 2018. Ahora directamente no renovó el beneficio.

Hacienda espera así ahorrarse más de $3.000 millones que habían calculado para esa partida presupuestaria. No es el único área donde puso la lupa en lo que va del año: la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha el Circuito de Confección de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital para aquellas personas que, a partir de ahora, realicen el trámite para acceder a la pensión no contributiva por invalidez laboral. De ese universo, la Andis ya detectó alrededor de 10.000 casos irregulares.

Detrás de eso existe un fondo de $114.000 millones a repartir este año entre 1.044.000 beneficiarios, según le informaron desde el organismo a TN. Eso representa el 5% de lo establecido en el Presupuesto 2019 a la Seguridad Social, que a su vez significa el 60,8% del total del gasto público nacional.

