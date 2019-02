El Mundialito de Fútbol Femenino continúa convocando a las familias goyanas 

Con la premisa de fomentar la vida sana, y con la intención de contribuir a fortalecer los derechos de género, continúa desarrollándose con total éxito el “mundialito” de fútbol femenino, en Goya, organizado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes.

Son 16 los equipos de participan, en jornadas “sin precedentes” donde se fortalecen vínculos familiares y de amistad, ya que paralelamente a los partidos los niños tienen sus espacios de esparcimiento, mientras que los esposos-padres siguen con detenimiento cada jugada.

El día inaugural, y siempre con la presencia del presidente Pedro Casani, luego de jugarse los primeros partidos, el marcador arrojó los siguientes resultados: San Ramón B 1 - Sportivo Eucalipto 5, Las Prince Roys 1-Juventud Unida 1 (definido por penales), San Ramón A 4 - C.A. Pompeya 0, La Bahía 1 - Puerto Boca 0, Huracán 0 - Central Goya 6, B. Matienzo 12 - Barrio Sarmiento 0, Nunca una Pala 2 - San Isidro 0 y Defensores Unidos 0 - Municipal 10.

Mientras que la segunda fecha del “mundialito” se jugó este domingo 17 de febrero y los resultados son los siguientes: Barrio Sarmiento 1 - Defensores Unidos 2, San Isidro 7 - San Ramón B 0, Sportivo Eucalipto 0 - Nunca una Pala 0, C.A. Pompeya 1 - Huracán 0, Matienzo 0 -Municipal 3, Juventud Unida 0 - Puerto Boca 0, San Ramón A 0 - Central Goya 2 y Las Prinsroys 0 - La Bahía 3.

Vale mencionar que en éstas 2 fechas fueron varias jugadoras las que se destacaron como goleadoras, el caso de: Ivana Vera, de Matienzo que convirtió 5 goles; Celia Godoy de Municipal con 5 también; Luz Humeres de Sportivo Eucalipto con 4 tantos marcados y Edit Maidana de Central Goya con 4 goles marcados.

Las vallas menos vencidas pertenecen a: La Bahía, Central Goya, Municipal y Nunca una Pala.

Por otra parte, se anunció la realización de la 3° fecha para el próximo domingo, a partir de las 17 y jugarán: Las Prince Roys vs. Matienzo, San Isidro vs. C.A. Pompeya, Juventud Unida vs. Defensores Unidos, San Ramón B vs. Huracán, Puerto Boca vs. Sarmiento y Nunca una Pala vs. San Ramón A. También, se disputará el partido de semifinal entre Sportivo Eucalipto vs. Central Goya y Municipal vs. La Bahía.

El coordinador del evento Jorge Canteros, destacó que el comportamiento de las damas en la cancha, es ejemplar; remarcando el compañerismo y el apego a las reglamentaciones de rigor.