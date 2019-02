Cuadernos: liberaron al arrepentido que fue ministro en Santa Cruz

El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer la excarcelación bajo palabra del arrepentido ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, y rechazó la del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Isidro Bounine, en la causa de los cuadernos de las coimas para la obra pública, informaron fuentes oficiales.

Bonadio ordenó liberar al ex funcionario kirchnerista bajo el juramento de permanecer a disposición de la investigación, luego de que esta semana ampliara su declaración y aportara nuevos datos.

Con la decisión de Bonadio quedará abstracto el planteo que la defensa oficial de Campillo, Gustavo Kollmann, había hecho ante la Cámara Federal porteña luego de que le rechazaran el primer pedido de excarcelación.

Campillo y Bounine están acusados de haber participado de las maniobras de lavado de dinero que se le atribuyen al fallecido ex secretario presidencial, Daniel Muñoz, y a su entorno, quienes habrían sacado del país unos 70 millones de dólares.

Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida y excarcelada Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner. En su declaración como arrepentido, Campillo sostuvo que él fue llamado a opinar sobre los manejos del dinero de Muñoz y que quien lo convocó fue Isidro Bounine, quien fuera secretario privado de la ex presidenta hasta 2011.

Bounine se encuentra detenido desde mediados de enero y al ser indagado por Bonadio negó haber participado de las maniobras de lavado de dinero investigadas en la causa de los cuadernos de las coimas.

Muñoz fue señalado en la causa como quien transportaba los bolsos con las supuestas coimas que detalló por escrito del ex chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno.