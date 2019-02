Gabriel Heinze: “De River me inquieta todo, porque trabaja muy bien”

El DT de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, aseguró hoy que le preocupa “todo” de River Plate, rival del próximo domingo por la fecha 17 de la Superliga, porque trabaja “muy bien en todos los aspectos”.

Heinze, en conferencia de prensa, resaltó las cualidades de River y que trabajó con sus dirigidos para que “no se sienta cómodo” en el estadio José Amalfitani.

“Vamos a intentar ser el Vélez que estos chicos acostumbran dar. Confío en mis jugadores y no me cambiará nada lo que pienso de mi equipo con el resultado que podamos obtener el domingo”, manifestó el ex defensor del seleccionado argentino de fútbol.

El entrenador de Vélez remarcó la intención de que sus jugadores no cometan faltas cerca de su área: “Se trabaja en el concepto para no cometerlas. Esta semana hicimos mayor hincapié en lo colectivo para dar mayor seguridad”.