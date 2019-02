Lousteau y Sanz aseguran que Cambiemos debe tener internas

El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Evolución) y el ex senador radical Ernesto Sanz coincidieron hoy en la necesidad de que Cambiemos realice internas partidarias, al considerar que las PASO fortalecerían la propuesta electoral con vistas a las elecciones presidenciales de octubre.

Lousteau sostuvo en entrevistas con los diarios Clarín y La Nación -durante la gira del presidente Mauricio Macri a la India y Vietnam, de la que participa- que en el Gobierno "no debería haber miedo a competir en las PASO".

Al legislador le "llama la atención" cuando escucha la "iniciativa de eliminar las PASO" de parte de "un gobierno que llegó al poder gracias a las primarias", apuntó.

"Lo segundo que me llama la atención es el temor al veredicto de la gente. No tengo tomada ninguna decisión. Y no importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir. Porque si alguien piensa que puede ganar la elección nacional, debería pensar que va a ganar la interna", señaló Lousteau.

Además, consideró "raro que alguien diga 'yo para ganar necesito que nadie me desafíe antes', ¿no?"; e hizo extensiva la propuesta de las PASO para la provincia de Buenos Aires, al manifestar que le "encantan, si hay diferentes propuestas".

De esta forma, Lousteau se sumó al deseo expuesto por el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, quien la semana pasada propuso que la UCR compita con Macri en las PASO.

En el mismo sentido se pronunció Sanz, quien en declaraciones a radio Mitre, manifestó hoy que "es importante que se amplíe la oferta dentro del electorado".

"Puede que los votantes desencantados encuentren una vía de expresión" en la realización de la interna de Cambiemos, remarcó así uno de los fundadores de ese espacio político.