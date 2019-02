PJ: esperan el padrón para pedir presupuesto

Se reunieron ayer el presidente de la Junta Electoral partidaria, Marcelo Llano, y la mesa directiva del Partido Justicialista. Se acordó esperar el padrón definitivo para pedir un presupuesto al correo. Además modificarán plazos del cronograma.

“Fue una reunión amena. Acordamos esperar el padrón definitivo de afiliados e independientes, para solicitar presupuesto al Correo”, dijo a El Litoral Marcelo Llano.

“La mesa directiva pidió que se modifiquen algunos plazos y creo que tienen razón. Pidieron que la oficialización de boletas no demore cinco días sino 48 horas para comenzar a repartirlas”, detalló. “También quieren que solicitemos al Ministerio de Educación por la disponibilidad de las escuelas dos semanas antes y no cinco días antes como estaba previsto”, agregó.

En tanto, en el seno del justicialismo cobra fuerza la posibilidad de una lista consenso, al menos para las provinciales. Por estas horas las facciones buscan un dirigente que represente la unidad, pero aún no aparece.

El próximo 6 de marzo deberán presentarse los candidatos que competirán en la interna. Ese día se revelerá el misterio.

Mientras tanto, la mesa directiva del partido busca los fondos necesarios para la realización de los comicios que se estima costarán 4 o 6 millones de pesos.