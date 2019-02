Postergan el segundo puente a la espera de mejoras

El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, reconoció ayer que hoy no es posible avanzar con la construcción del segundo puente con Chaco.

“El segundo puente es la gran apuesta que tenemos, está todo listo, pero necesitamos una baja del riesgo país para avanzar en este tipo de inversiones”, dijo en declaraciones a radio Sudamericana. “Son deudas a tasas muy altas y para el Estado nacional que busca el déficit 0 es dificultoso. La construcción del segundo puente quedó en standby, estamos monitoreando a la espera de noticias porque realmente es muy importante para la región. Pero hay que decirlo con claridad, hoy esto todavía no es posible”, aseguro.

En tanto en lo que refiere al desarrollo del Plan Costero, dijo: “Es un paso importante con una gran convocatoria. Serán 10 profesionales los que van a trabajar en 24 proyectos que seguramente delineará el perfil que se busca para la zona costera. Es un paso trascendental que nos permitirá constituir el masterplan. Es un proyecto que hay que pensarlo de acá a 10 años, no quiere decir que no se hagan las cosas ahora”.