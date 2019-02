El directorio del FMI decidirá en marzo si efectúa un nuevo desembolso por US$ 10.700 mill

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará el 26 de marzo la aprobación de un nuevo desembolso para la Argentina por un monto aproximado de 10.700 millones de dólares, dentro del acuerdo stand by por US$ 56.700 millones firmado en octubre.



Así lo informaron fuentes del encuentro que mantuvieron esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y representantes del FMI, correspondiente a la tercera revisión del acuerdo firmado en junio y extendido en octubre del año pasado.



"Fue una reunión positiva y constructiva, la próxima revisión será en junio, y desde el FMI manifestaron conformidad con el funcionamiento del programa fiscal y monetario impulsado por el gobierno", añadieron fuentes de Hacienda.



La misión del organismo internacional se extendió por dos semanas en las que no sólo se analizaron los números finos de la economía argentina, sino que también se organizaron encuentros con dirigentes de la oposición, economistas y sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT).



En estas dos semanas, los delegados del FMI, encabezados por el titular del "caso" argentino, el italiano Roberto Cardarelli, se reunieron con los dirigentes opositores Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, como así también con los ex ministros de Economía Axel Kicillof y Roberto Lavagna, entre otros.



Pero el FMI no sólo se quedó con la palabra de la dirigencia opositora sino que ayer se reunió con los jefes de la CGT para escuchar las necesidades más urgentes de los trabajadores.