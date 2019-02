“Es una gran oportunidad para arrimarnos a la Libertadores”

El delantero de Independiente, Silvio Romero, se refirió al clásico de mañana ante Racing Club como “una posibilidad para arrimarnos a la Copa Libertadores” en caso de conseguir un triunfo en el estadio Libertadores de América por la fecha 20 de la Superliga de Primera División de fútbol.

“Más que una posibilidad de complicar a Racing, es una posibilidad para arrimarnos a la Copa Libertadores, ese es el objetivo”, declaró el atacante cordobés en la conferencia de prensa organizada por la Superliga Argentina junto al arquero de Racing, Gabriel Arias.

“Lo otro (complicar a Racing) es una consecuencia. Ellos llegan mejor en cuanto a la tabla de posiciones, pero eso no influye en este tipo de partidos. Hacer una análisis de esas características no tiene mucho sentido”, continuó.

Romero, de 30 años, habló además sobre su presencia ante la “Academia”, ya que está en pleno proceso de recuperación de una tendinitis en el talón de Aquiles derecho que lo marginó ante San Martín de San Juan (1-1) por la fecha 19.

“Me siento mejor, fui progresando con el correr de los días. Espero llegar de la mejor manera porque es un partido que no da margen de error, por eso vamos a hacer los últimos ajustes mañana para ver realmente cómo estoy”, indicó.

“Poder estar al cien por ciento sería un gran alivio, sobre todo para mis compañeros. Este es un partido para arriesgar desde lo físico, sin dudas, porque se juegan muchas cosas más allá de los puntos”, continuó.

“Estaría entre los 18 concentrados en un alto porcentaje, pero decir si voy a jugar es prematuro porque es un partido en el que no hay que regalar nada”, agregó el ex atacante de Instituto de Córdoba y Lanús.

“Hay otros compañeros que también tienen las mismas ganas que yo. Somos un equipo y cuando entramos a la cancha tienen que estar los mejores, porque acá queremos ganar todos”, expresó el “Chino”, quien hoy volvió a entrenarse de manera diferenciada a la del resto de sus compañeros de equipo.

“Quiero disfrutar esto al máximo, la gente es muy importante. Queremos encontrar nuestro mejor fútbol ante Racing”, concluyó Silvio Romero.