Desde 2003, la matrícula del nivel Primario cayó un 20%

La matrícula de estudiantes del nivel primario en Corrientes tuvo una caída del 20%, desde 2003 hasta 2017, según el último informe emitido por el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano. Se trata de un descenso considerable teniendo en cuenta que sólo otras tres provincias tienen porcentajes de bajas más altos (Catamarca -27%-, Formosa -24%- y Tucumán -23%-), y a nivel país en promedio se calcula una deserción de sólo el 6%.

Basado en los anuarios estadísticos del Ministerio de Educación nacional, el CEA especifica que durante 2003 Corrientes registraba 146.981 estudiantes en el nivel Primario. Para 2017, dicha cifra se redujo a 118.101, sumándose así a los otros 17 distritos que presentaron una disminución en la cantidad de alumnos y alumnas.

Sin embargo, el informe también rescata que durante ese período de tiempo los cargos docentes comenzaron a aumentar en todas las provincias, obteniendo un promedio nacional de 19%. En Corrientes este incremento alcanzó el 16%, ya que en 2003 había 8.410 docentes, y para 2017 la cifra ascendió a 9.714.

“En suma, 18 distritos presentaron una disminución en la cantidad de alumnos en el nivel primario estatal al mismo tiempo que aumentaban los cargos docentes”, señala el estudio; a la vez que destaca que “en cuanto a la cantidad total de cargos docentes, todos los distritos presentaron aumentos”.

Salarios

Si bien el número de maestros y maestras en la Primaria aumentó en el último tiempo, en materia salarial las cifras no tuvieron modificaciones satisfactorias para estos trabajadores, sobre todo en Corrientes. El informe de la CEA establece una comparación de los ingresos percibidos por estos docentes con un promedio de 10 años de antigüedad, y advierte sobre “una amplia la disparidad entre las distintas provincias del territorio argentino”, ya que “en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Córdoba, el salario docente superaba los $27.000 mensuales en septiembre de 2018, en tanto que en jurisdicciones como Corrientes, Formosa y Santiago del Estero no alcanzaba los $16.000”.

Asimismo, los maestros y maestras correntinos son de los más afectados en cuanto a la variación interanual calculada por el estudio entre septiembre de 2017 y el mismo mes pero de 2018. Un docente de estas tierras percibió un aumento del 16,1% en dicho período (pasó de cobrar $13.675,2 a $15.879,1 en promedio), lejos del 20,2% que significó la media nacional.

Además de esto, la CEA remarca que “los incrementos de todas las provincias se ubicaron por debajo del índice inflacionario publicado para el período septiembre 2017-septiembre 2018 por el Indec”, el cual fue del 40,5%, por lo que “los docentes no consiguieron sostener la capacidad adquisitiva de su salario”.