El kirchnerismo no logró acuerdos con el PJ e irá con postulantes propios en Córdoba y Mendoza

Córdoba y Mendoza, dos distritos claves por su proporción en el padrón nacional, terminaron siendo territorio infértil para los acuerdos patrocinados por el kirchnerismo.

A contramano de lo que viene ocurriendo en varias provincias como Santa Fe y Chaco, donde el peronismo competirá en las elecciones locales en un espacio de unidad, Cristina Kirchner decidió en Córdoba y en Mendoza ir con candidatos a gobernadores propios por afuera del peronismo.

En la provincia mediterránea este viernes, se reunieron los partidos integrantes del kirchnerista Frente Córdoba Ciudadana, quienes erigieron a Pablo Carro como el postulante a gobernador por ese espacio, “siguiendo los lineamientos políticos dispuestos por su conductora” Cristina Kirchner, explicaron.

El frente está integrado por el Partido de la Victoria, Partido Comunista, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Kolina y Partido Solidario.

Al respecto fuentes del gobierno de Córdoba aseguraron que “Schiaretti nunca acordó ni pensó en acordar con Cristina”, el actual mandatario irá por su reelección y como principal rival tendrá a Cambiemos, que no logra acuerdos e irá a una Paso en la que se enfrentarán los radicales Mario Negri y Ramón Mestre.

A su vez, en Mendoza, la senadora nacional y ex presidenta expresó ayer su apoyo explícito a la candidatura para la gobernación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, a través de un video en el que afirmó que se necesitan “dirigentes jóvenes con coraje, ideas y conducta”.

En el video, que hizo público Fernández Sagasti, Cristina Fernández sostuvo que que se precisa de "dirigentes que ayuden a ordenar la vida de los argentinos que tan mal, pero tan mal, están después de tres años de gobierno de Cambiemos".

La ex presidenta también envió un mensaje a la interna del PJ al señalar: "Necesitamos dirigentes que nunca hayan levantado la mano para quitarle las cosas a los demás", en alusión a que el kirchnerismo se diferenció de otros sectores del peronismo.

También destacó el papel de la legisladora mendocina en el conflicto por la crisis vitivinícola y concluyó: “Quiero decirles que como siempre, saben que pueden contar conmigo”.