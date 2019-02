Gremio presentó una serie de puntos de mejoras

En medio de un fuerte operativo policial, nuevamente el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) no pudo participar de la reunión de la mesa de gestión en el Ministerio de Educación. Por este motivo, el gremio reiteró una lista de 40 puntos de mejoras.

Un importante de maestras, profesoras, preceptoras, directivos que apoyan a Suteco acompañaron el jueves 21 la presentación. Ante escribanos públicos, la Junta Ejecutiva del sindicato dejó constancia que por segunda vez las autoridades del Ministerio de Educación impidieron con fuerza policial que los representantes de gremio participen de la mesa de discusión salarial.

Algunos de los puntos que el sindicato plantea es elevar a $12 mil el básico docente. Esto implicaría prácticamente duplicar el actual valor de 6.700 pesos. También reclaman un salario inicial de $26 mil, que hoy está en $12 mil sin plus y por encima de los $16 mil, con plus.

El sindicato, además, reclama la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Compensador Docente para Corrientes por parte de Nación, actualización del Nomenclador Docente, titularización por concurso, estabilidad laboral para docentes de todos los niveles, jerarquización y respeto de la carrera docente, cobertura de todos los cargos vacantes, ascenso por concursos en todos los niveles, padrones en tiempo y forma, revertir todas las designaciones irregulares, según consignó la organización sindical, designar bibliotecarias y administrativos.