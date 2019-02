Primarios y secundarios ya pueden hacer el trámite para habilitar la Sube estudiantil

Los usuarios primarios y secundarios del Sistema de Transporte de Pasajeros de la ciudad de Corrientes podrán reactivar la tarjeta magnética de modo automático - en algunos casos- o dirigiéndose a los puntos Unidad de gestión (UGS) Sube con que se contará para tal fin.

De manera que la atención se dividirá a partir de este miércoles de la siguiente manera: Palacio Municipal, Delegación 17 de Agosto y Dr. Nicolini se atenderá exclusivamente a estudiantes primarios y secundarios, mientras que en las facultades de Derecho y de Medicina a los estudiantes universitarios que hayan sacado turno para cualquiera de los puntos exclusivamente.

Los alumnos primarios y secundarios que sean beneficiarios de la Sube Estudiantil deberán ingresar sus datos en la página autogestionable https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube/ para constatar que se encuentran reactivadas. En caso de estar reactivadas sólo deben acercarse a cualquiera de las Terminales Automáticas sube dispuestas en la ciudad y solo deben apoyar la tarjeta magnética a la TAS para habilitarla. O bien activarla a través de la APP SUBE Beta.

TRAMITES DE MANERA PRESENCIAL

En cambio, quienes ingresen, sigan todos los pasos y allí se les indique que no están reactivados deben acercarse a los puntos de UGS de Sube ubicados en las delegaciones de los barrios Doctor Nicolini, el 17 de agosto y el Palacio Municipal ubicado en 25 de mayo 1132 de 7.30 a 13.

Asimismo, todos los viernes una carpa de Sube recorrerá los barrios junto con el programa “Delegaciones móviles”. Este viernes estará en el Santa Teresita.

El Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek, explicó que para lograr esta acción se trabajó de forma conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes de manera de contar con un sólo padrón y a su vez, “descongestionar los lugares de tramites ya que, los alumnos, en su mayoría podrán acceder de forma automática a la habilitación del beneficio”.

REQUISITOS

Para quienes desean acceder al beneficio y no se encuentren reactivados en la página autogestionable los requisitos son: constancia de alumno regular; DNI original y fotocopia. En caso de que la persona no tenga actualizado el domicilio donde reside en el DNI, deberá presentar un certificado de domicilio expedido por la Policía de Corrientes; y para quienes reactivan el beneficio, deberán llevar su tarjeta Sube.



Además de esos requisitos, para los que sacan el beneficio por primera vez deberán tener el formulario de reempadronamiento (que lo obtendrán ingresando a https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube/) y una tarjeta nueva para activarla. El costo de las tarjetas es de $82,50.



Por su parte, los que deban realizar el trámite por robo o extravío, también deberán traer una denuncia expedida por la Policía de Corrientes. Y no podrán hacer el trámite a través de la página autogestionable porque se debe reimprimir la tarjeta.



La tarjeta está habilitada para funcionar con 50 pasajes libres por mes, a utilizar cuatro por día, de lunes a viernes, y sábado por la mañana, mientras que domingos y feriados podrán utilizar la tarjeta al costo de una tarifa plana; mientras que 54 pesos es el tope de valor de saldo negativo.