Buen arranque de año para Colombo y Magliano en Corrientes

Con más de 13 mil vacunos filmados, la firma Colombo y Magliano SA arrancó su calendario de remates televisados el pasado miércoles, con una subasta realizada desde el salón principal del predio de la Sociedad Rural de Corrientes donde se la invernada ratificó la firmeza que viene mostrando en este inicio de año. Con mucha agilidad y muy buenos precios, se vendió la totalidad de lo consignado a clientes de distintos lugares del país.

Colombo y Magliano SA está cumpliendo 80 de trabajo en la ganadería argentina, y nuevamente eligió a Corrientes para dar inicio a su largo calendario de remates televisados previsto para este año. Y lo hizo con una importante consignación de más de 13 mil cabezas filmadas, principalmente en campos del NEA, aunque también salieron a venta lotes de productores de Santa Fe, Entre Ríos y el NOA.

Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo estuvieron en el martillo, acompañados por el representante de la firma en Corrientes, Mario Giménez, además de representantes, remitentes y compradores que se acercaron hasta el salón de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, para participar de este evento, que se prolongó por casi siete horas de transmisión por Canal Rural, y donde se logró la colocación de casi la totalidad de la hacienda.

Según informaron desde la firma, la hacienda se vendió a productores de las provincias de Córdoba, Formosa, La Rioja, Chaco, Salta, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

“Es el primer remate televisado del año y hemos tenido en los últimos 20 días un movimiento de precios en el ‘gordo’ bastante abrupto, y eso repercutió en la invernada. Siempre que hay movimiento de precio, al principio no sabemos cómo va a seguir, después va buscando una meseta y se va estabilizando”, explicó Juan Pedro Colombo, martillero de la firma. El consignatario consideró que “la palabra justa sería que los precios se están actualizando. No sé si es una suba, porque tuvimos más de un año de precios en una meseta, en un año de mucha inflación, la hacienda está actualizando valores”.

Sobre la continuidad de estos valores, el primer martillo de la firma comentó que “mirando la hacienda un poco en dólares, el ternero macho está en poco menos de dos dólares, la hembra un poco menos. También hay que ver qué pasa con el maíz, si sigue en los valores que está ahora o baja, eso hace que la invernada se mueva con agilidad; cuando el maíz sube, hace que los movimientos sean diferentes. Pero ahora con el maíz en $5.500, hace que con un novillo gordo a $70, la conversión dé para seguir engordando con granos”.

Sobre las categorías de cría, que no tuvieron la suba que mostró la invernada, Colombo consideró que “siempre se mueve al final; de todas maneras, a diferencia de lo que sucede casi siempre en los televisados, hoy el vientre se vendió con mucha fluidez y a buenos valores”. Aunque destacó que “se vendieron casi todos los lotes de cría, a valores razonables; por supuesto que le falta todavía, sobre todo si se compara con una vaca para faena. Hoy lamentablemente una vaca para faena vale más que una preñada; pero el mercado está así”.

Televisado en Curuzú

El próximo martes 12 de marzo, la firma Colombo y Magliano SA realizará un nuevo remate televisado, esta vez en Curuzú Cuatiá. “Nuestros representantes, la familia Callaba, está preparando todo; la firma está cumpliendo 80 años de vida comercial y 50 años en Curuzú Cuatiá; buena parte de esos 50 años en Curuzú los hemos vivido con la familia Callaba. Es la cuarta generación que tenemos trabajando con nosotros”, dijo Juan Pedro Colombo.

Asimismo, el martillero adelantó que además de televisado, en esa misma jornada se venderán algunos lotes en la pista de la Sociedad Rural curuzucuateña, con lotes de invernada muy destacados de reconocidas marcas líquidas de esa zona.



Gran remate en estancia Aguay

Una gran jornada ganadera se vivió el pasado jueves en la estancia Aguay, en Mariano I. Loza, donde la firma Antillas SA realizó su tradicional remate Santa Gertrudis, con invernada y cría marca líquida de ese establecimiento. Las ventas estuvieron a cargo de Reggi y Compañía SRL, y se dieron buenos valores en todas las categorías.

Estancia Aguay, de Antillas SA, realizó el jueves su tradicional remate de cada zafra, al cual concurrieron muchos productores de la zona Centro y Sur de la provincia. Terneros, terneras, novillitos y vaquillas fueron comercializadas con el martillo a cargo de la firma Reggi y Compañía SRL. Además, también se vendieron algunos yeguarizos de la raza Cuarto de Milla, también criados en esa estancia ubicada en la zona de Mariano I. Loza, sobre la Ruta Nacional 119.

Por parte de la firma Reggi y Compañía SRL, ahora preparan el remate de Superproducción de Armege SA, previsto para el este miércoles 27 de febrero en sus instalaciones propias, en la localidad de Monte Caseros.