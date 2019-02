Avanza la firma de un convenio para el recambio de la cartelería en el corredor Belgrano

En el marco de un trabajo de cooperación con la Municipalidad de Corrientes, desde Vialidad Nacional informaron que avanzan en la firma de un convenio para recambiar la cartelería de todo el corredor Belgrano.

Además ante algunos reclamos por el mal estado de todo el tramo, aclararon que el mantenimiento depende de la Municipalidad, ya que las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia no son ruta nacional.

En declaraciones a un medio televisivo local, la gerenta Regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, anticipó que se está trabajando en la firma de un convenio con la Municipalidad para avanzar con el recambio de la cartelería de todo el tramo del corredor Belgrano.

Además aclaró que el mantenimiento de las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia corresponde a la Municipalidad, porque no es una ruta nacional, por lo que no pueden intervenir libremente.