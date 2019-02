La fecha inicial del Oficial de la A se jugará entre el sábado y el martes

La Liga Correntina de Fútbol programó en la sesión del martes del Consejo Directivo la primera fecha del Torneo Oficial de Primera División A, que se jugará entre el sábado y el martes venidero, aprovechando el fin de semana largo por los feriados de Carnaval.

Programa de partidos

Sábado 2 de marzo

Cancha de Boca Unidos

16.30: Invico vs. Boca Unidos

Domingo 3 de marzo

Cancha de Mburucuyá

16.00: Mburucuyá vs. San Marcos

Cancha de Libertad

15.00: Rivadavia vs. Quilmes

17.00: Libertad vs. Huracán Corrientes

Martes 5 de marzo

Cancha de Libertad

16.30: San Jorge vs. Curupay

Cancha de Ferroviario

15.00: Mandiyú vs. Cambá Cuá

17.00: Ferroviario vs. Lipton