Mayor define el once de Boca Unidos que buscará cortar la racha negativa

Boca Unidos llevará adelante esta tarde, en el campo de juego de su estadio, la práctica de fútbol formal de la semana donde el técnico Carlos Mayor probará el equipo que enfrentará a Desamparados de San Juan.

Más allá de que ya no cuenta con chance cierta de clasificar al Pentagonal Final, donde se definirá el campeón del torneo y primer ascendido a la B Nacional, el equipo correntino necesita un triunfo que le permita cortar la racha de tres derrotas consecutivas y así comenzar a creer nuevamente en sus condiciones.

El conjunto de la ribera debe comenzar a sumar para buscar posicionarse de la mejor manera de cara a las series eliminatorias por el segundo ascenso.

Para enfrentar al conjunto sanjuanino, el cuerpo técnico correntino podrá contar nuevamente con el delantero Cristian Núñez, quien ya cumplió con las dos fechas de suspensión que recibió como sanción por haber sido expulsado en el partido de la segunda fecha contra Deportivo Maipú en Mendoza.

Todo hace indicar que Núñez regresará el domingo al equipo en lugar de Julio Cáceres, quien lo reemplazó en los dos juegos que estuvo suspendido. Además, es posible que el técnico Mayor introduzca un par de modificaciones más, teniendo en cuenta la floja producción en la derrota del sábado frente a For Ever por 2 a 0.

Desamparados llegará a Corrientes como escolta, junto con Sarmiento, del puntero Estudiantes de Río Cuarto, con el que igualó el domingo en San Juan 1 a 1.

En este partido, el Víbora sufrió las expulsiones del mediocampista Pablo Jofré y el delantero Jonatan Lastra, por lo que el técnico, Victor Andrada, deberá realizar al menos dos modificaciones en el equipo que jugará el domingo ante Boca Unidos.