AMIA: dictan sentencia en el juicio que tiene a Menem como acusado

El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires dictará hoy sentencia en el juicio por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, que tiene como imputados al ex presidente y senador Carlos Menem, al ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano.



También se juzgó a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros acusados en un proceso que demandó más de tres años para determinar responsabilidades en el encubrimiento del atentado a la mutual judía, que hace casi 25 años dejó 85 muertos y 151 de heridos.



Para las 11 están citados Menem y Anzorreguy para que digan sus últimos alegatos, dado que son los únicos acusados que restan para completar la etapa del juicio previa a dictar la sentencia del tribunal formado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.



Pero está en duda que Menem y Anzorreguy acudan a la audiencia debido a que ambos afrontan problemas de salud.



La sentencia del tribunal se difundirá en horario que se fijará en esta misma jornada.