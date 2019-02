Demorados y motocicletas incautadas en controles de prevención de delitos

Luego de un dispositivo de seguridad implementado en las últimas horas, la Policía demoró a más de 20 personas y secuestró casi veinte motocicletas por diversas irregularidades.

De acuerdo al informe policial, los procedimientos se realizaron por diferentes puntos de la ciudad entre ellos barrios San Martín, Galván I, II –Trujillo- San Benito y Arazaty y consistieron en controles de vehículos e identificación de personas con el fin de evitar delitos. De los mismos participaron grupos especiales como el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -Grim I y II-, Grupo de Intervención Rápida -GIR-, Policía Alto Riesgo -PAR-, Infantería, División Canes y Caballería.

Como resultado de la tarea policial se procedió a la demora de 25 persona porque al momento del control no contaban con la documentación personal. También en esa oportunidad se incautaron casi 20 motocicletas de diferentes marcas y cilindradas ya que sus ocupantes no pudieron justificar como de su propiedad o procedencia legal al no contar con la documentación del vehículo.

Posteriormente los demorados y los vehículos secuestrados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales que intervinieron en los operativos por averiguación de antecedentes.