Discreto empate entre San Lorenzo e Independiente

San Lorenzo e Independiente empataron ayer sin goles, en el Nuevo Gasómetro, por la 17ma. fecha de la Superliga, en un clásico del fútbol argentino en el que ambos equipos no pudieron cortar sus rachas negativas, de nueve y cinco partidos sin ganar, respectivamente.

El encuentro se jugó en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Diego Abal, que expulsó en Independiente a Emanuel Brítez (1m.ST) por doble amonestación.

En el primer tiempo, el uruguayo Martín Campaña le atajó un penal a Nicolás Blandi, que falló cuatro de sus últimas seis ejecuciones desde los 12 pasos.

Si bien San Lorenzo puso una línea de cinco defensores, Gino Peruzzi y Gabriel Rojas estuvieron más adelantados por sus respectivos costados aunque no desequilibraron.

Rubén Botta fue absorbido por la marca del lateral Fabricio Bustos; Fernando Belluschi no tuvo claridad y fue el colombiano Raúl Loaiza lo más importante en la generación de juego del local: pero sin profundidad y asediado por la marca de Pablo Pérez.

Independiente intentó con el juego asociado y arrimó peligro a los 19m. con un remate de Martín Benítez que tapó sin problemas Sebastián Torrico, reemplazante de Fernando Monetti, expulsado la fecha pasada en la derrota ante Defensa y Justicia (0-1)

El juego se hizo muy trabado en el mediocampo y sobre el final Brítez derribó a Fértoli adentro del área y el penal ejecutado por Blandi fue atajado en dos tiempos por Campaña.

La expulsión en el complemento de Brítez obligó al entrenador Ariel Holan a sacrificar a Silvio Romero para reordenar la defensa.

San Lorenzo se quedó con la pelota y llegó al arco contrario, con un intento de Belluschi desde lejos que exigió a Campaña.

El equipo local luego inquietó con otro tiro del ingresado Gonzalo Castellani que sacó el arquero uruguayo de Independiente y poco antes del final con uno más del debutante colombiano Andrés Rentería que rechazó el guardameta con esfuerzo y que lo terminó convirtiendo en figura.

El marcador no se alteró y los dos siguen teniendo la victoria como asignatura pendiente.