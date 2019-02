Racing recibe a Huracán con el desafío de volver a recuperar la soledad de la punta

A Racing no le dan tregua, Defensa y Justicia lo igualó en la cima tras el triunfo conseguido en Tucumán, y por lo tanto hoy, cuando reciba a un ambicioso Huracán, necesita un triunfo para mantener la distancia y ser único líder, en un encuentro por la 17ma. fecha de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 19.20, con el arbitraje del mundialista Néstor Pitana y televisación por parte de Fox Sports Premium.

A nueve fechas del final de la Superliga todo indica que el título se definirá entre el Racing de Eduardo Coudet y el sorprendente Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece, que por capricho del calendario recién jugarán en el Cilindro en la última fecha, pactada para la primera semana de abril.

Racing, con un destacable 81% de eficacia, no puede gozar de la punta en soledad e incluso de una buena diferencia de puntos sobre sus perseguidores, a causa de esta singular campaña del equipo de Florencio Varela.

La Academia, que tiene como piezas fundamentales al ídolo Lisandro López (goleador del torneo con 13 tantos) y el chileno Marcelo Díaz, ya conoce a la perfección la partitura de su entrenador Coudet y con un equipo ofensivo, aunque con ciertas falencias, se mantiene como puntero.

Además, Racing logró reforzarse con la llegada de Darío Cvitanich, proveniente de Banfield y que ya debutó con un gol ante Aldosivi en la fecha pasada, aunque el DT prefiere respetar aún como titular a Jonathan Cristaldo, quien es el dueño del puesto gracias a su entrega y algunos goles.

No obstante, si se abre el abanico de las posibilidades y se procura otros candidatos a pugnar por el título surgen sin dudas Atlético Tucumán, a ocho unidades de la punta con un cotejo pendiente ante Boca, y el adversario de hoy Huracán, que está a nueve y se juega sus chances.

Huracán sufrió en el receso con la ida del DT Gustavo Alfaro y el arquero Marcos Díaz a Boca, pero que disfruta del regreso de un hijo pródigo del club como Antonio Mohamed y que trajo un buen refuerzo como el delantero Lucas Barrios.

Huracán no pierde desde hace ocho fechas y es un equipo con el orden táctico que dejó como legado Alfaro, a lo que se le suma la búsqueda ofensiva que tiene como estilo el “Turco” Mohamed.

En Racing, Coudet pondrá en cancha el mismo equipo que venció el pasado fin de semana a Aldosivi en el Minella por 3 a 1; en tanto Huracán sufrirá dos bajas muy ostensibles como la del colombiano Andrés Roa (desgarrado) y el temperamental zaguero Federico Mancinelli (suspendido).

A Roa lo reemplazará Walter Pérez, mientras que Mancinelli será sustituido por el paraguayo Omar Alderete.

En el historial manda Racing luego de 146 cotejos, con 67 triunfos contra 35 y 44 empates. Son siete los partidos que no pierde el equipo de Avellaneda jugando ante el “Globo”, que no triunfa en el Cilindro hace 10 años, el 13 de febrero de 2009, por la segunda fecha del Clausura por 4 a 1 dirigido por Angel Cappa.