River exhibió más oficio para derrotar a Vélez en Liniers

River Plate (25 puntos) obtuvo anoche el segundo triunfo consecutivo en el torneo al superar por 2-1 a Vélez Sarsfield (28), en un partido correspondiente a la 17ma. fecha de la Superliga de Primera.

En el estadio José Amalfitani de Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo otro matiz de confianza, tras la victoria alcanzada a mitad de semana, a expensas de Godoy Cruz, en Mendoza (4-0).

Cuando el partido estaba igualado en cero, la figura de la cancha, el santafesino Franco Armani, le atajó un tiro penal a Rodrigo Salinas.

El primer período exhibió un nivel irregular, con dos equipos que presionaron alto, pero que no alcanzaron la fluidez suficiente en los últimos metros.

En ese contexto, el equipo del DT Heinze, que se paró con un dibujo táctico 3-4-3, aprovechó la velocidad de Agustín Bouzat para buscar el desequilibrio, además de la gambeta hacia adelante del “Monito” Vargas, que se movió en forma incisiva por la izquierda.

Ese mejor accionar del conjunto local pudo haberse traducido en diferencia favorable, cuando Robertone le robó una pelota en el sector defensivo a Pinola, quien lo tocó levemente en el área. El árbitro Darío Herrera sancionó penal. La ejecución, a cargo de Salinas, fue recta, y Armani, con los pies, ahogó el grito de los hinchas velezanos.

Enseguida, el “1” se quedó con otro remate bárbaro de Salinas. La chance más clara que tuvo River en esos 45 minutos iniciales fue un disparo débil del uruguayo De la Cruz, que se fue desviado. El conjunto “millonario” encontró el camino del gol apenas arrancó el complemento, cuando De la Cruz ensayó su mejor maniobra y habilitó a Borré, que definió con categoría ante la salida de Lucas Hoyos.

La ventaja le otorgó confianza a un elenco de Núñez que adquirió soltura, a pesar de que los pibes velezanos no rehusaron a seguir atacando.

El ingreso del cordobés Matías Suárez le dio otra estocada a un equipo local, que lucía cansado por el desgaste, a medida que los minutos transcurrían. El ex Belgrano de Córdoba robó una pelota en la salida y apenas sintió el contacto en el área de Gastón Giménez se tiró. El árbitro Herrera compró el penal, expulsó al stopper velezano, y Quintero, con potente remate marcó el 2-0 que definió prácticamente el pleito. El gol del chico Barreal, ya en tiempo de descuento, sirvió para entregarle un pequeño mimo al equipo de Liniers, que hizo un gran desgaste, lo que fue retribuido con aplausos por su público.