Cvitanich: “El rival de Racing es Racing”

El delantero Darío Cvitanich aseguró ayer que “el rival de Racing es Racing”, en referencia a la posibilidad de su club de coronarse campeón de la actual Superliga, que lidera en soledad con 42 unidades, a la vez que destacó a Defensa y Justicia, escolta con 39 puntos, como “un gran equipo”.

“El rival de Racing es Racing, aunque sabemos lo que está haciendo Defensa, que es algo digno de un gran equipo, por algo están ahí y son contundentes”, declaró Cvitanich, uno de los cuatro refuerzos del conjunto de Avellaneda junto a los delanteros Andrés Ríos y el colombiano Mateo Casierra y el arquero venezolano Carlos Olses.

“No debemos pensar más allá del próximo partido y para eso es fundamental no desviar el objetivo”, dijo sobre el choque del domingo a las 19.20 en el Monumental ante River Plate, el clásico más antiguo del fútbol argentino, por la jornada 18 del torneo local.

“Pasamos dos partidos dificilísimos (3-1 a Aldosivi y Huracán) y seguro se viene uno también muy complicado (ante River), pero no podemos pensar en el último partido sin poner la vista en este que viene, que sin duda será muy lindo porque es un clásico y por el rival que enfrentamos”, añadió.

En cuanto a su presente, el delantero dijo estar “muy tranquilo porque me he propuesto en esta última etapa poder disfrutar, y eso va mucho más allá de jugar un partido o algunos minutos”, agregó sobre su presente en el equipo del técnico Eduardo Coudet, en el que se destacó ingresando desde el banco de los suplentes en los dos últimos partidos.

“Este es un equipo en el que entran 11 jugadores, pero que hay 20 muchachos que día a día se rompen el alma para tratar de estar y colaborar en los minutos que les toque jugar”, reforzó.

Por último, admitió que en Racing volvió a estar “contento” y preocupado “por jugar y por entrenar” tras su salida de Banfield.