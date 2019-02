Bloquean un puente para impedir la llegada de ayuda humanitaria

Militares venezolanos bloquearon un puente en la frontera con Colombia, en momentos en los que se espera por la llegada de ayuda humanitaria ante la severa escasez de alimentos y medicinas en Venezuela, denunció un parlamentario opositor.

La cisterna de una gandola de transporte de combustible y un gigantesco contenedor de carga fueron cruzados en la vía para cerrar el paso en el puente de Tienditas, que comunica las localidades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela).

Franklyn Duarte, diputado por el fronterizo estado venezolano de Táchira, dijo a la AFP que “efectivos de la Fuerza Armada bloquearon el paso” en horas de la tarde.

La ayuda humanitaria fue gestionada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido por unos 40 países como presidente interino del país petrolero tras haberse autoproclamado el pasado 23 de enero.

El opositor se juramentó después de que Nicolás Maduro fuese declarado como “usurpador” de la presidencia por el Legislativo, único poder controlado por la oposición en Venezuela, alegando que el mandatario socialista se reeligió en votaciones fraudulentas.

Maduro niega la posibilidad de aceptar ayuda internacional, por considerarla una “excusa” para iniciar una intervención militar encabezada por Estados Unidos.

Según Duarte, la vía en el puente fue cortada después de un confuso incidente ocurrido en Ureña a la llegada de militares en vehículos blindados para custodiar la frontera. Tres personas habrían resultado heridas, asegura el legislador, después de que un tanque arrollara a unos motociclistas.

“Pueden poner un muro y no van a evitar que entre la ayuda”, expresó el diputado. El puente de Tienditas aún no ha sido inaugurado. Iba a estrenarse en 2016, pero el cierre temporal de la frontera común de 2.200 kilómetros -ordenado por el gobierno de Maduro a finales de 2015 y levantado meses después- retrasó su apertura.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de prensa, iba a ser una de las vías para la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas desde el extranjero; aunque Duarte aseguró que ello todavía “no había sido definido”.

La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que pase la ayuda humanitaria, que según Guaidó es reunida en Colombia, Brasil y una isla del Caribe cuyo nombre no ha revelado. Estados Unidos ya anunció un primer envío.

De impedirlo, los militares cruzarían una “línea roja”, declaró este martes el diputado Miguel Pizarro.

“Hay un límite (…). Alimentos e insumos médicos son esa raya roja”, apuntó Pizarro.