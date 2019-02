Ganancias: el jefe de Anses justificó que más jubilados paguen

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, consideró “más justo” aplicar el impuesto a las Ganancias a los jubilados cuyos ingresos sumados superen los $55.800.

“Lo que hicimos fue ser más justos; si hay un jubilado que tiene dos beneficios y otros no, pusimos a todos en igualdad de condiciones”, afirmó ayer Basavilbaso en radio La Red.

Explicó que “antes, para determinar si los jubilados debían pagar o no (el impuesto a las Ganancias) se tenía en cuenta el monto del beneficio individual”, explicó.

Ahora, desde enero, “si un jubilado cobra también una pensión y la suma supera el monto de $55.800 empieza a tributar”.

Por su parte, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, adelantó en la misma emisora que harán una presentación judicial para evitar la aplicación de esta decisión, dado que la “resolución hace una interpretación de la ley”.

Agregó que “el haber jubilatorio no es ganancia”, y que se caerá en una “doble imposición”, si el jubilado ya tuvo descuentos por este impuesto sobre sus ingresos antes de retirarse.

A partir de una circular interna, en enero, la Anses modificó la forma de medir el impuesto a las Ganancias para los jubilados y pensionados.

Hasta ahora, cada haber que recibía un beneficiario -ya sea jubilación o pensión- se consideraba en forma separada para calcular el impuesto.

Ahora, se sumarán y si el monto supera los seis ingresos mínimos -es decir los $55.854- los jubilados comenzarán a sufrir retenciones mensuales, como sucede con los empleados. La nueva modalidad empieza a regir con el pago de enero.

Jubilados y empleados tienen diferentes mínimos no imponible. Mientras que para los trabajadores en relación de dependencia es de $38.301, para los jubilados es de $55.854 y pasará a ser de $62.462 a partir de marzo, cuando se aplique la actualización ya prevista.