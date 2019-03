Gustavo Valdés: "Debemos generar condiciones para que florezca el trabajo en la provincia"

Minutos antes de las 19 comenzó la sesión de la Asamblea Legislativa con la que el Gobernador abrió un nuevo período de las sesiones ordinarias de la Legislatura. Luego de elaborar las comisiones de Exteriores y de Interiores, recibieron a Valdés en el recinto para que brinde su segundo discurso protocolar de 1º de marzo.

TODO LISTO | El gobernador @gustavovaldesok realizará la apertura del periodo 2019 de las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial. pic.twitter.com/t0U9LUKTv3 — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) 1 de marzo de 2019

Pasada las 19.15, luego del himno nacional, Valdés comenzó su discurso anunciando que hablaría de "lo realizado en el año que pasó y repasar los principales desafíos que nos proponemos afrontar en los próximos 12 meses". "Corrientes somos todos es una frase que lo sintetiza muy bien y por eso la hemos elegido como estandarte".

Para lograr con los objetivos que tiene que llevar adelante en su gestión de Gobierno, Valdés reiteró los tres ejes que había mencionado en su discurso del año pasado: desarrollo, modernización e inclusión social.

El mandatario le dedicó algunos párrafos a la situación de la mujer en la provincia y sobre las problemáticas del género. "Incluir es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por eso mandamos la ley de Paridad de Género a la Legislatura. Las mujeres son más de la mitad de la población y crecer como sociedad implica incluirlas, pero incluirlas de verdad", aseguró.

Sobre la violencia de género comentó la necesidad de erradicarla: "no hay nada más cobarde en un hombre que violentar a las mujeres. El abuso y la violencia no van a quedar impunes, ese cambio llegó a la Argentina, y Corrientes no puede estar ajena. Tenemos que cambiar la mentalidad juntos", detalló.

.@gustavovaldesok: "Desde la época del General San Martín, pasando por los héroes de Malvinas hasta el esfuerzo que hacemos todos (...) para el desarrollo debemos generar condiciones. Eso significa muchas cosas y lo debemos hacer juntos." — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) 1 de marzo de 2019

En lo referido a la educación, Valdés destacó que se pueda tanto concretar con la media de 180 días de clases como que en este nuevo ciclo lectivo la mayoría de los gremios ya acordaron con el Ministerio de Educación la cuestión salarial y las calses comenzarán normalmente.

"En la actualidad nuestro sistema educativo alberga 390.000 alumnos y 32.000 docentes en más de 1.500 escuelas", comentó. A su vez mencionó los avances que vienen realizando en la implementación de la Educación Sexual Integral, los programas de prevención de adicciones y la difusión de los derechos de la niñez y adolescencia.

Mencionó también los programas alimentarios que desarrollan en toda la provincia.

.@gustavovaldesok: "Para este año nos proponemos la modernidad 100% de las escuelas." pic.twitter.com/gcVIEukwQv — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) 1 de marzo de 2019

Sobre la salud, el Valdés manifestó que la mortalidad infantil se redujo a a 11,6% cuando en 2015 era de 15,9%. También bajó en embarazo adolescente, del 21% al 18%, quedando mejor que la media nacional.

Recordó también las obras que se vienen realizando en el Centor de Oncología de Curuzú Cuatiá, el Instituto de Cardiología y otros nosocomios. "Durante el año que pasó invertimos $200 millones en equipamiento y otros $230 millones en obras de infraestructura, y tenemos proyectado invertir este año otros $1.000 millones para mantener y ampliar la infraestructura de los hospitales de la provincia", dijo.

En #Vivienda, sabemos que tenemos un déficit y vamos a avanzar con mayor impulso. En 2018 adjudicamos por sorteo público los futuros hogares de 1.140 familias, beneficiamos a 5.000 familias que viven en asentamientos y gestionamos los títulos de propiedad a otras 1.000 familias. pic.twitter.com/LhIXPwhibS — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 1 de marzo de 2019

.@gustavovaldesok: " Con distintos programas ayudamos a 5 mil familias que viven en asentamientos." — Diario El Litoral (@DiarioElLitoral) 1 de marzo de 2019

La comunidad #LGBTQ está expuesta a condiciones de vida complejas, víctimas de discriminación, con baja expectativas de vida, por eso trabajamos en políticas sanitarias que incluyen entrega de medicamentos, planes alimentarios, educativos, recreativos, deportivos y culturales. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 1 de marzo de 2019

El primer mandatario admitió que una de las principales preocupaciones de la sociedad pasa por la seguridad. "Nuestro plan para mejorar la seguridad de los correntinos se basa en 3 ejes: infraestructura, equipamiento y capacitación", dijo.

"Este año pusimos en marcha la construcción de un nuevo edificio para el 911, que además va a incorporar más tecnología: estamos instalando 500 Cámaras de Seguridad, Botón de Alerta, una Plataforma de Denuncias y un Sistema Integrado de Comunicación, interno y externo", manifestó. También habló sobre la construcción de la nueva Unidad Penal Nº 1 para trasladar el actual edificio sobre la avenida 3 de Abril.

En materia de infraestructura vial explicó que están completando las rutas 24 y la 71, y trabajando en las rutas 12, 14, 118 y la 119 y luego el objetivo será la ruta 126 que une Sauce con Curuzú y Sauce con Esquina. Todo ello llevará una inversión cercana a los $3200 millones que será financiada por la Nación y por el Gobierno.

Si bien Valdés dijo que no iba a hablar de la economía nacional hizo público el dato de que en materia de empleo privado, la provincia logró durante el 2018 mantener la nómina de empleo total provincial respecto al año previo, según registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

"Este dato es relevante considerando que en el país se observó una caída en el empleo registrado. Fuimos la única provincia del NEA que no registró alteraciones en la materia y seguimos presentando una de las tasas de empleo más altas de la región y un bajo nivel de subocupación", dijo.

Vamos a utilizar los préstamos de los Organismos Multilaterales para financiar obras importantes como la Línea de Alta Tensión #Saladas-#SantaRosa, la Estación Transformadora #SantaRosa, la #RP126, los 9 quirófanos del Hospital Escuela y desagües pluviales de Capital. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 1 de marzo de 2019

Quiero destacar otro gran logro: #Corrientes durante años mantuvo y mantiene, un histórico reclamo frente a la Nación por regalías provenientes de @Yacyreta_AR. Este año, finalmente, obtuvimos un reconocimiento equivalente a unos $800 millones anuales. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) 1 de marzo de 2019

En materia salarial, el gobernador destacó que destinarán 30 mil millones de pesos en materia salarial, "que pagamos en tiempo y forma". "La inversión en los salarios tiene un efecto dinamizador de la economía de Corrientes, permite mantener el consumo, y nos hace aumentar nuestro número de Pymes y microempresas", explicó.