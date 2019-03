Entrega de equipamiento a personal municipal en el Obrador del 17 de agosto

Con la premisa de brindar un mejor servicio a la comunidad, el Obrador I del barrio 17 de agosto ubicado en Sánchez de Bustamante esquina Florencia fue el lugar en el que se realizó la entrega de elementos para los trabajadores de seis sedes del área de Espacios Verdes.

El equipamiento otorgado por la Municipalidad de la ciudad de Corrientes a la Subsecretaría de Espacios Verdes consistió en 10 motoguadañas, 3 motosierras extensibles, 10 motosierras, 6 carretillas, 10 machetes, 10 hachas, 20 máscaras de protección facial y 30 palas.

El Viceintendente Emilio Lanari presente en la acto, expresó “la verdad que poniendo gente con experiencia y capacitación a cargo de cada área vimos que necesitaban equipamiento porque algunos estaban realmente con pocos elementos de trabajo y de a poco vamos equipándolos tienen uniformes, material de trabajo, identificación, zonificación y los resultados están a la vista porque hemos intervenido más de 30 plazas dejándolas en condiciones para el vecino”.

En tanto que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra indicó que esto forma parte de una tarea que se viene realizando al inicio de la gestión con el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano haciendo un diagnóstico de cómo se encuentra la Secretaria en su área operativa. “En este caso en particular en el área de espacios verdes vimos que el personal no tenía equipamiento, no tenia herramientas ni indumentaria y es por eso que fuimos avanzando en el equipamiento del personal para brindar un mejor servicio a la comunidad y hoy puntualmente estamos entregando maquinas y herramientas al personal de espacios verdes en sus diferentes bases”, dijo.

Por su parte, Javier Rodríguez, subsecretario de Higiene y Uso del Espacio Público destacó que “esto se convierte en un paso más en esta política que nos marca nuestro Intendente de dignificación del trabajador municipal porque sabemos que el personal debe estar uniformado y con el equipamiento necesario , que es nuestra obligación como municipio brindarles estas herramientas al personal que todos los días desarrolla sus tareas en nuestra ciudad”.

MATERIALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES

Silvia Barreto, trabajadora de la Dirección General de Parques y Paseos destacó el apoyo de la gestión e indicó que “estas herramientas son muy necesarias para las labores que se hacen. Es la primera vez que se entrega el material para todas las bases y esto viene a solucionar realmente mucho porque se estaba necesitando y es mucha la expectativa que tenemos porque ahora podemos ver que hay materiales para todos los trabajadores”, dijo agradeciendo a los funcionarios municipales por acercarse al Obrador.

El objetivo es ir equipando permanentemente al personal, algunas herramientas duran un año en otros casos dos u otros menos pero se buscará ir renovando el equipamiento para que puedan trabajar dignamente no sólo con la indumentaria sino también con las herramientas que necesitan para brindar un servicio eficiente a la comunidad.