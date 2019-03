Cerraron los comicios en Neuquén y se esperan dar cómputos desde las 19

Según informó la Justicia Electoral, habrá que aguardar al menos hasta las 19 para los primeros resultados, ya que puso como condición para dar información oficial que esté cargado el 20% de los votos y que hayan cerrado todas las mesas.

Las de este domingo fueron las primeras elecciones a nivel provincial en las que se aplicó la BUE, luego de la reforma de la ley electoral provincial (ley 3053) a finales de 2016, en la que también se estableció el cupo de paridad de género en las listas a legisladores.

El día electoral se vivió con tranquilidad y sin mayores sobresaltos, a excepción de una serie de inconvenientes técnicos con la aplicación del nuevo sistema de votación, refrendado por la denuncia de uno de los partidos que diputado la elección, la kirchnerista Unidad Ciudadana, que afirmó que hubo "irregularidades en las máquinas de votación".

"Recibimos la información de distintos votantes de diferentes puntos de la provincia que cuando fueron a emitir su voto, la máquina no funcionó de acuerdo a como debería haber sido y comprobaron que el voto no era el que habían intentado emitir", afirmó este mediodía Sergio Fernández Novoa, candidato a diputado por Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, durante una conferencia de prensa convocada en el hotel Tower, de la capital provincial.

La apoderada del partido, Belén de los Santos, agregó que pudo "comprobar en una máquina de una escuela que, tras varios intentos por votar por una lista determinada, la máquina no respondía".

Por su parte, el presidente de la Junta Electoral provincial, Germán Busamia, afirmó que los problemas "no tienen que ver con el sistema de votación", sino con "algunas dificultades en algunas máquinas, pero rápidamente se han sustituido".

"Hemos tenido algunos planteos puntuales de algún elector que presentaron reclamos por la diferencia entre el voto que se imprimió en la máquina y el que el elector llevaba", dijo Busamia en declaraciones a TN, aunque apuntó que "se van a analizar todos los casos".

Para subsanar ese problema, explicó, se emitió una orden desde la Junta para autorizar a los presidentes de mesa a que habiliten al elector la posibilidad de tener una segunda boleta para que emita nuevamente su voto.

Los principales candidatos que se disputan hoy la gobernación de Neuquén son el actual mandatario provincial, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino; el candidato de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, Ramón Rioseco, y el radical Horacio "Pechi" Quiroga, por Cambiemos.

Casi medio millón de neuquinos, entre argentinos y extranjeros, están habilitados para elegir hoy los cargos a gobernador y vicegobernador, además de diputados provinciales y consejeros escolares en cada uno de los distritos escolares e intendentes y concejales en 21 municipios de la provincia.