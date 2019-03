Para Guaidó, "llegó el momento de dar el paso"

"Mañana atentos a la información porque llegó el momento de dar el paso", dijo Guaidó esta tarde en su cuenta en Twitter.

"Nuestra Fuerza Armada no puede seguir siendo cómplice del usurpador de Miraflores (por el presidente Nicolás Maduro); no puede seguir escondiéndolo, porque con él no es viable una solución", agregó.

Poco antes, Guaidó había anunciado en conferencia de prensa que mañana, en una sesión especial de la Asamblea Nacional (AN, el parlamento unicameral que él preside), pedirá a los diputados que decreten el "estado de emergencia" a raíz del apagón que Venezuela sufre desde hace tres días.

Desde el jueves a las 17, amplias zonas de Caracas y de 22 de los 23 estados federados están sin suministro de electricidad.

Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje cibernético del que no dio detalles, mientras dirigentes antichavistas y fuentes de la empresa estatal de electricidad, Corpoelec, afirmaron que se debe a la falta de mantenimiento de la infraestructura.

Guaidó juró el 23 de enero como presidente encargado de Venezuela designado por la AN, de mayoría antichavista, que no reconoce el mandato iniciado el 10 de enero por Maduro, por haber surgido de elecciones en las que no participó la oposición por considerar que no existían garantías de imparcialidad.

Desde entonces designó ministros y embajadores, y encabezó varias acciones callejeras de protesta en busca de la salida de Maduro del gobierno, además de un intento fallido de ingresar al país ayuda humanitaria, de los que participaron cientos de miles de venezolanos.